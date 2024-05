Fondation Jeunes de Cœur: Les activités lancées, 34 Ambassadeurs de la Paix investis

Visits: 0

A la suite du renouvèlement de ses instances le 09 mars 2024, la Fondation Jeunes de Cœur a officiellement ses activités au titre de l’année 2024. C’est à travers une conférence de presse qui a eu lieu à Abomey-Calavi et l’investiture de 34 Ambassadeurs de la Paix pour la 4è promotion.

Le présidium du lancement des activités de la Fondation

Qu’est-ce qui important : La Fondation Jeunes de Cœur est déterminée à travailler aux côtés des dirigeants du Bénin et de l’Afrique pour relever les défis communs et construire ensemble un avenir meilleur. Au titre de l’année 2024, elle entend créer la maison de l’enfance, militer en faveur de la répression des violences basées sur le genre à travers des projets comme l’organisation du Concours de beauté Miss Vierge 2024, faire une tournée de sensibilisation sur les VBG pour accompagner la vision du gouvernement, sensibiliser sur les abus sexuels en milieux scolaires et artisanaux pour réduire le taux de grossesse précoce et non désirée, mettre en œuvre la politique de soutien aux personnes malvoyantes. D’autres projets dans les domaines de la culture, de la santé, de l’environnement s’y ajoutent. Etant donné qu’au Bénin tout comme dans la plupart des pays africains, la paix est souvent menacée, le Conseil des ambassadeurs universels de la paix, a été créé en 2017. Dès lors, des personnalités au nombre du Général Kouyami, Marie-Élise Gbèdo, El-hadj Malèhossou Yacoubou et biens d’autres ont été sélectionnées. Ces derniers ont considérablement élargi la capacité des ambassadeurs à engager et à impacter la jeunesse africaine.

Que disent les acteurs : Selon la présidente du Conseil d’administration, Aurore Gbèbioh, la mise en place des volontaires de la paix constitue l’un des moyens les plus sûrs, par lesquels, les organisations de la société civile passent pour dire leurs mots et mettre en valeur le leadership.

Photo d’ensemble avec les récipiendaires

« Le Conseil des Ambassadeurs a été créé dans cet esprit, afin que la voix de la jeunesse de la fondation puisse s’accorder clairement », fait-elle savoir. Selon elle, les nouveaux Ambassadeurs ont du mérite. Pendant 5 ans, ils serviront d’interface entre les dirigeants béninois et la fondation. « Sur plus de 200 candidats, nous avons pu sélectionner après les phases d’évaluation et d’enquête de moralité. Vous êtes ici parce que vous avez décidé de mettre votre dynamisme, votre savoir-faire et votre talent au service de votre pays. Nous voulons vous entendre sur les préoccupations et les problèmes de la jeunesse africaine et des dirigeants par rapport au terrorisme, au djihadisme et à la manière dont il faut se battre pour maintenir la paix. Nous voulons que vous amplifiez la voix de la fondation dans vos communautés », a dit Aurore Gbèbioh. La tâche ne sera pas facile, à en croire le président de la Fondation, Senondé Médo. « Grâce à votre talent, vous y arriverez. Etre Ambassadeur de paix est un nom, mais le mérite, c’est le savoir-faire », a-t-il dit.

Entre les lignes : Les 34 récipiendaires ont été accueillis dans la catégorie : Ambassadeurs Universels, Ambassadeurs Universels Itinérants et Ambassadeurs Universels et Plénipotentiaires. Au nom des récipiendaires, Coretta Axelle Koussihouede a promis travailler ardemment sur le terrain pour la préservation de la paix.