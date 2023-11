Formation en prélude à la Conférence Internationale des Barreaux: Le CIFAF de Me Migan réunit les avocats francophones en Belgique

Vues : 26

Vue d’ensemble des participants à la formation

Comme à l’accoutumée, en prélude aux travaux de la Conférence Internationale des Barreaux (CIB), le Centre International en Afrique de Formation des Avocats Francophones (CIFAF) a démarré ce lundi 27 novembre 2023 à Liège en Belgique, une session de formation continue à l’endroit des avocats francophones. C’est le directeur du CIFAF, le Bâtonnier Jacques A. Migan qui a procédé en personne, au lancement de ces activités de deux jours, réunissant aussi bien les européens (Suisse – Belgique) qu’africains (Cameroun – RDC – Rwanda – Togo – Sénégal …) ou américains (Québec ou Haïti).

La Conférence Internationale des Barreaux (CIB) est le Congrès réunissant tous les Barreaux d’inspiration et d’expression juridique francophone. Dans l’obligation de perpétuer avec sa tradition instaurée depuis 2000, en formant en permanence l’avocat face à l’évolution constante du Droit, le CIFAF de Me Jacques Migan tient une session de formation continue à l’endroit des avocats francophones en Belgique. « Le droit est en constante évolution. Il est donc de notre devoir professionnel et déontologique de nous former en permanence », a souligné l’ancien bâtonnier Me Jacques Migan dans son allocution d’ouverture des travaux.

Jacques MIGAN, Directeur du CIFAF

Pour lui, l’un des rôles du CIFAF est « d’accompagner les différents Barreaux dans la satisfaction de cette exigence ». Cette session de formation est axée sur deux thématiques à savoir : le droit européen et le droit numérique. Les différents modules permettront d’aborder entre autres, la reconnaissance des décisions judiciaires en droit européen ; le cadre juridique de l’Intelligence Artificielle ; les particularités des règlements des litiges dans le domaine informatique ; les particularités de la protection des données à caractère personnel ; l’effectivité de la défense des lanceurs d’alerte dans un environnement de déficit de législation appropriée de protection juridique et les instruments et les mécanismes nationaux et internationaux de protection des lanceurs d’alerte.

Au cours du lancement des travaux

Ces différents modules seront animés par des formateurs expérimentés venant d’Europe, d’Afrique et d’Amérique. Ces derniers ont été choisis par le CIFAF, la CIB, le CNB et les Barreaux de Liège, de Paris, des Hauts de Seine, de Pontoise (France), du Québec, du Cameroun, du Benin et de la RDC. La présente formation est aussi l’occasion de rendre, selon Me Migan, Centre International en Afrique de Formation des Avocats Francophones (CIFAF), un hommage mérité à Maître David Lévy, avocat au Barreau de Paris pour leur contribution à l’évolution du CIFAF.