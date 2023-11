Vision Bénin 2060: Le gouvernement lance les études nationales de perspectives à long terme

Vues : 3

De quoi s’agit-il :Le processus de formulation de la vision nationale de développement à l’horizon 2060 a été lancé le jeudi 23 novembre 2023 à la salle Rouge du Palais des Congrès de Cotonou. C’est le ministre d’État, chargé du développement et de la coordination de l’action gouvernementale, Abdoulaye Bio Tchané qui a présidé la cérémonie de lancement en présence des représentants des forces vives de la Nation ainsi que des Ambassadeurs et représentants des missions diplomatiques et consulaires près le Bénin. En effet, à l’approche de l’échéance fixée pour la Vision 2025-Alafia, le Gouvernement du Bénin a décidé d’engager la deuxième génération d’Études de Perspectives à Long Terme. L’objectif est de renforcer les capacités nationales d’anticipation et d’action, face aux profondes mutations et transformations en cours ou à venir, tant sur le plan national qu’international. La Vision Bénin 2060 se veut donc un instrument de vision prospective sur le développement du Bénin à l’horizon 2060, année où le Bénin célèbre les 100 ans de son accession à la souveraineté nationale et internationale. Il s’agira d’identifier les défis et enjeux présents et futurs du Bénin à partir des aspirations des populations, analyser les évolutions possibles du Bénin, définir ensemble le Bénin que les béninois souhaitent avoir en 2060.

Que disent-ils : Dans son mot de bienvenue, Directeur de cabinet du Ministre d’Etat, chargé du Développement et de la Coordination de l’action gouvernementale, AlastaireAlinsato, a indiqué que la Vision Bénin 2060 se base sur une vision de développement à 3 niveaux afin de rompre avec l’improvisation et la navigation à vue. Présentant la feuille de route pour le processus de formulation de la Vision Bénin 2060, le Directeur général des politiques du développement, Cyriaque Edon, a souligné qu’il y a une phase préparatoire avec une démarche méthodologique qui comprend des séances de renforcement de capacité des acteurs impliqués dans le processus de réflexion, une analyse rétrospective de Alafia 2025, la collecte des aspirations, la formulation du cadre stratégique, la formulation des orientations du développement, l’introduction du document en Conseil des ministres pour approbation et son adoption par l’Assemblée nationale. Procédant au lancement des études nationales de perspectives à long terme et à l’installation du Cadre institutionnel de la mise en œuvre de la Vision 2060, le Ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchané a souligné que le gouvernement a choisi de faire entrer les Béninois d’aujourd’hui dans l’histoire du Bénin comme des dévoués, des ascendants méritants et des visionnaires. « Nous devons en effet renforcer les capacités nationales d’anticipation et d’action, face aux profondes mutations et transformations en cours ou à venir, tant sur le plan national qu’international. L’année 2060 a été choisie comme horizon pour projeter le développement souhaité du Bénin, 100 ans après son indépendance », a-t-il laissé entendre. Pour Abdoulaye Bio Tchané, la nouvelle vision, qui résultera des études de la Vision Bénin 2060 devra permettre d’articuler une stratégie nationale de développement à long terme pour relever les grands défis de la société béninoise à savoir : la paix, la pauvreté, les inégalités, le changement climatique, le dividende démographique, l’emploi décent, le genre, le capital humain, la transformation digitale, l’Intelligence artificielle, et le développement durable.

Entre les lignes : Entre les années 1999 et 2000, le Bénin avait réalisé des études de perspectives à long terme ayant débouché sur la construction d’une Vision nationale, qui projetait le développement du Bénin à l’horizon 2025.