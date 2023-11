Formation des cadres du parti: Le MPL décidé  à affronter 2026 avec méthode 

Vues : 5

Les participants à l’atelier et responsables MPl en photo de famille

Le Mouvement Populaire de Libération (MPL) que dirige le Président Expérience TEBE, enchaine à petits coups, des activités et actions diverses pour mieux affronter les prochaines joutes électorales. A la suite d’un atelier-évaluation, tenu à Lokossa, il y a un mois, qui a, entre autres, fait le point de la participation de ce parti de l’opposition aux dernières législatives de janvier 2023, une nouvelle activité s’est déroulée les vendredi 24 et samedi 25 novembre 2023 au siège du MPL à Cotonou. Il s’agit d’un atelier de formation des cadres du parti pout son fonctionnement en 2024. Il a réuni une vingtaine de participants et porte sur le thème : « Les cadres du Mouvement Populaire de Libération, face à la dynamique de 2024 et aux enjeux sociopolitiques en perspective ». « Tout est question d’organisation dans la vie, dit-on. C’est une règle et même une vérité universelle à laquelle le Mouvement Populaire de Libération (MPL), notre parti ne saurait dérober. …Au MPL, les urgences de l’heure au profit de 2024 sont notamment l’élaboration de notre manuel de procédure, de notre plan de travail annuel et de notre plan de communication » a laissé entendre, à l’ouverture des travaux, Mme Salimata INOUSSA, représentant le Président du MPL . A l’atelier de Lokossa, a-t-elle rappelé, les participants ont également eu droit à des formations sur la veille citoyenne, dans l’hypothèse de renforcer la posture du parti sur l’échiquier politique national. Les travaux du présent atelier sont les suites logiques de toutes les propositions en termes d’activités au profit de l’ancrage national du parti. Pour Salimata INOUSSA, la présence des participants à cet atelier, les mêmes qui étaient déjà à Lokossa, confirme leur « détermination et engagement à œuvrer pour le rayonnement de notre parti qui s’est assigné la mission fondamentale de libérer notre peuple meurtri et soumis, depuis 2016 au diktat de l’énigmatique système de gouvernance qui promeut davantage l’appauvrissement du peuple ». Et de poursuivre: « … C’est en vertu de nos efforts consentis que nous participions à la restauration de la démocratie et à la réécriture de notre histoire politique vouée, depuis un moment, face aux assauts incessants du pouvoir de la rupture. Aspirants à l’alternance au sommet de l’Etat en 2026, nous n’avons pas droit à l’erreur et ce défi reste relevable si effectivement, nous sommes jeunes et que nous avons la conviction. » Elle fera cet avertissement et lancera aussi une exhortation: « Si nous laissons demeurer telle la situation, elle s’aggravera à coup sûr et notre pays sera invivable pour nous jeunes. Nous aurions ainsi donc, fait notre propre tort ! Nous avons un rôle à jouer. Notre responsabilité est engagée. Nous devons le retour à la quiétude et de l’Etat de droit aux populations ; étant donné que nous sommes une formation politique et de surcroit, de l’opposition. C’est un sacerdoce qui vaut la peine d’être porté en cette veille de 2026 ; année des élections générales qui sont à notre humble avis, une aubaine pour définitivement prendre en mains, nos destins. ». Pas de temps à perdre, donc pour elle : « Comme vous le savez et que nos observateurs le constatent, nous n’aurons jamais le temps aux futilités, ni de repos au MPL jusqu’à ce que le Bénin renaisse de ses cendres… »

Intervenant également à l’ouverture des travaux de cet atelier, le président du comité d’organisation, Anicet TIDJO, a insisté sur le fait qu’au MPL, la priorité est la jeunesse. La preuve, selon lui, le MPL reste le seul parti en lice à avoir aligné au dernier scrutin législatif, 203 jeunes sur 218 candidats, soit 93,11%. « Un record à encourager. De nos jours, force est de constater que ce sont encore et davantage, des jeunes que promeut le Président Expérience TEBE » a-t-il fait savoir.

Christian TCHANOU