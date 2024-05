Face aux réformes et les défis: « L’Université doit s’adapter », selon le Prof. Dodji Amouzouvi

Visits: 1

Prof. Dodji Amouzouvi au cours de sa conférence

A l’occasion de la célébration de l’édition 2024 de la fête du travail à la Fashs-Calavi et Flash-Adjarra, le Professeur Dodji Amouzouvi a animé une conférence sur le thème : « Le personnel universitaire dans la cité : statut, rôle et responsabilité à l’aune des réformes au Bénin ». Dans son développement, l’enseignant a clairement exposé comment et le contexte des réformes, particulièrement ce qui relève de la responsabilité des acteurs de l’Université dans ce sens. Globalement, cette communication a permis aux participants dont les enseignants, les étudiants et le personnel administratif de ladite faculté d’avoir une autre vision face à des polémiques qui naissent à chaque prise de décision. Désormais, ils sont mieux aguerris à en tirer le nécessaire au-delà des apparences. Après avoir défini ce qu’on peut entendre par université qui est un établissement supérieur public ou privé, il a fait comprendre qu’on « ne nait pas universitaire, on le devient ». De son point de vue, c’est l’ensemble des acteurs qui permettent à l’Université d’exister. Outre la recherche, le conférencier a noté que l’Université remplit des missions telles que la recherche, le transfert des compétences, le service à la communauté etc. Du contexte des réformes depuis 1970 passant par 2011 avec la mise en œuvre du système LMD, l’on retient que ces réformes, c’est pour mieux exploiter le développement.

Le présidium de la faculté

En s’interrogeant sur le fait que l’Université s’est positionnée comme acteur des réformes ou comme sujet des réformes, le Professeur Dodji Amouzouvi a insisté qu’il faut avoir une vue systémique. Pour lui, l’orientation des politiques de développement implique une nouvelle dynamique aux enseignants, administratif et autres. La responsabilité des acteurs qui composent l’Université, c’est de la faire fonctionner. Entre autres défis qui s’imposent, il a évoqué les défis de la formation et du renforcement des capacités, de la digitalisation, des matériels et de la finance, des questions de gouvernance, de l’organisation, de la mise en place d’un cadre organisationnel d’un système de responsabilisation basé sur les performances ou sur des règles d’enseignement des réformes. « L’organisation humaine n’est pas suffisamment à la hauteur de ces réformes », a-t-il déploré. Il a suggéré le renforcement de la synergie concernant l’administratif avant de déclarer que « l’Université doit s’adapter » considérant les réformes et les défis qui s’imposent.