Tête-à-tête avec Les Démocrates à la présidence de la République: Talon accepte l’audit de la liste électorale des élections de 2026

Tête-à-tête Patrice Talon et Yayi au palais de la Marina

Le Chef de l’Etat, Patrice Talon a reçu en audience, le lundi 27 novembre 2023 à la présidence de la République, une délégation des responsables du parti Les Démocrates. Cette délégation conduite par le président de leur parti, Boni Yayi est composée des députés Éric Houndété, Nourénou Atchadé et Léon Basile. Les discussions ont tourné autour de la liste électorale et sur l’ensemble du processus électoral dans le cadre des élections générales de 2026. Tout d’abord, Patrice Talon a eu un tête-à-tête avec son prédécesseur Boni Yayi avant une concertation élargie à toute la délégation des deux parties. Plusieurs ministres du gouvernement sont présents ainsi que le Secrétaire général adjoint du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji. Sur la question de la liste électorale, le président du parti Les Démocrates, qui juge non inclusif le cadre institutionnel actuel, a souligné qu’il faut trouver un consensus avant les échéances. « On ne peut pas aller aux élections de 2026 avec le statut quo.

Il faut trouver des solutions. Il faut trouver un consensus », a déclaré Boni Yayi, avant de suggérer à son hôte qu’il faut qu’ils vident cette question d’inclusivité. « Ayons le courage d’y trouver une solution. Si ça marche, on dira que c’est vous. Si ça tourne mal, on dira encore que c’est vous », a-t-il dit. Aussi lors de ces échanges, Boni Yayi a rappelé au Chef de l’Etat leur demande de libération des leaders politiques en prison et le retour de ceux se trouvant en exil. Il a spécialement demandé un pardon pour Reckya Madougou. Au cours des discussions, le président Patrice Talon a marqué son accord pour l’audit de cette liste électorale et promet de corriger toutes les anomalies.

Alban TCHALLA