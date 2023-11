Cour de justice de la Cedeao: Des juges et des cadres outillés sur la gestion des risques

Vues : 4



La Cour de Justice de la CEDEAO a entamé, ce lundi 27 novembre 2023, un atelier visant à affiner ses stratégies de gestion des risques et à élaborer un registre complet des risques pour 2024 sous le thème « Formation au registre des risques et préparation du registre des risques de l’année 2024 ».

L’objectif de l’atelier est d’équiper les juges, les directeurs, les chefs de divisions/unités ainsi que d’autres membres concernés des connaissances et compétences nécessaires pour mettre en œuvre de manière efficace des stratégies de gestion des risques.

Dans son discours d’ouverture, le président de la Cour, l’Hon. Juge Edward Amoako Asante a souligné l’importance du développement et de l’adoption d’un registre des risques pour la Cour de justice de la CEDEAO. Il a mis en avant la nécessité de doter les chefs de division et d’unité de l’expertise nécessaire pour identifier et gérer les risques associés à leurs fonctions.

Le juge Asante a encouragé les participants à s’impliquer activement en suivant les conseils et les orientations des experts en matière de création et de gestion d’un registre des risques, soulignant l’importance de cet outil pour une gestion proactive.

Le Dr Alfred Braimah, ancien auditeur général des institutions de la communauté et consultant principal, a rappelé aux participants l’omniprésence des risques, soulignant leur présence inhérente dans la vie quotidienne.

M. Babatunde Oladipo, consultant, a souligné l’émergence de nouveaux risques, reconnaissant que même si les participants en connaissaient certains, ils n’étaient pas toujours préparés à en affronter de nouveaux. Il a défini la gestion des risques d’entreprise comme l’art d’éviter ou d’atténuer les risques de manière proactive avant qu’ils ne se matérialisent, permettant ainsi une prise de décision plus éclairée.

Les participants auront pour tâche de définir les risques de leurs départements respectifs et soumettre des solutions pour atténuer leurs conséquences et optimiser les objectifs de la Cour.

Hugues Elphège Patinvoh