Cotonou/Sport au féminin: L’Association Amazone sport académie tient la 2e étape du gala d’initiation et de formation

L’Association Amazone Sport Académie (2ASA) continue ses activités de promotion de la pratique sportive chez les filles. Du vendredi 10 au dimanche 12 novembre 2023, elle a mobilisé plusieurs élèves filles des Ceg de Cotonou et ses environs sur la plage de Fidjrossè pour les initier dans trois disciplines sportives. C’est à travers la 2e étape du gala d’initiation et de formation des jeunes filles au beach soccer, au beach badminton et au beach volley que cette association a organisé dans le cadre du programme « Sport au Féminin » soutenu par l’ambassade de France et le Fonds national pour le développement des activités de jeunesse, de sports et de loisirs (appui technique). Déroulée sur 3 jours, cette activité coordonnée par la présidente de l’Association, Isabelle Agondjotè et la Responsable des activités féminines de l’association Florencia Fadégnon,, a permis aux participants de se familiariser avec les règles de jeu des trois disciplines suscitées. Pour dispenser lesdites règles, l’association a eu recours à l’expertise de l’entraineur Adicatou Adam (beach soccer), de l’instructrice Honorine Ballovi (beach-volley) et de l’entraineur de badminton Anaïs Inès PIERRESS (Air badminton). Avec les enfants (plus de 96), elles ont assuré tant la phase théorique que la phase pratique. Au niveau de la pratique, il faut dire les participantes ayant pris connaissance des gestes utiles au beach soccer et au beach volley ont été réparties en équipe pour une évaluation au niveau de chaque discipline. Au terme, les meilleures ont été récompensées par l’équipe d’organisation.

Il faut préciser que la coordonnatrice du projet « Sport au Féminin », Anne Bio Bigou a participé aux différents ateliers de sensibilisation et d’initiation ; et encouragé les filles à la pratique du sport ; sans oublier la présence de la représentante du FNDAJSL, Grace Akotègnon, de la chargée de mission de la fédération béninoise de volley-ball, Débora Senami, le 3e vice-Président de la fédération béninoise de volley-ball, Dr Wilfried Agbodjogbé, le Directeur Technique National chargé du Beach Mr Sylvestre Tokanhan, le Président de la Ligue Atl/Lit de volleyball Brice Adébi ainsi que son Vice-Président Gérard Hounkydé. La fin des activités a été sanctionné par la remise d’attestation aux participants. A souligner que cette étape de Cotonou fait suite à celle de Grand-Popo tenue à la plage de la maison des coopérations internationales de Grand-Popo du vendredi 3 novembre au dimanche 5 novembre 2023.

Anselme HOUENOUKPO