Grand-Popo/Sport au féminin : L’Association Amazone sport académie mobilise des élèves filles autour de la pratique sportive

Quelques images des activités menées

Susciter la pratique sportive chez les filles. Telle est la mission que l’Association Amazone sport académie (2ASA) tente d’accomplir à travers le gala d’initiation et de formation des jeunes filles au beach soccer, au beach badminton et au beach volley. C’est dans ce cadre que la première édition s’est tenue à Grand Popo du vendredi 3 novembre au dimanche 5 novembre 2023. Au cours de cette activité soutenue par l’ambassade de France grâce au programme « Sport au Féminin » et par le Fonds national pour le développement des activités de jeunesse, de sports et de loisirs (appui technique), la présidente de l’Association, Isabelle Agondjotè, et ses collaborateurs ont pendant les 3 jours, sensibilisé, initié puis évalué les participantes.

Ainsi, la première activité de la délégation de l’Association Amazone Sports Académie (2ASA) a été consacrée à la sensibilisation des élèves filles du CEG Grand-Popo à la pratique du sport. Elle a eu lieu en présence du Directeur et du Censeur du collège. Au cours de celle-ci, les bienfaits du sport ont été présentés aux élèves. Disant avoir aimé la démarche de l’association, elles ont promis s’adonner au sport. C’est alors que plusieurs d’entre elles se sont inscrites pour suivre la suite des activités. Ladite suite a été marquée par des formations sur les règles de jeu du beach soccer, du beach-volley et du beach badminton. Parlant des formations, elles ont eu lieu le samedi, et ont été assurées par la technicienne Adicatou Adam (beach soccer), l’instructrice Honorine Ballovi (beach-volley) et l’entraineur de badminton Anaïs Inès PIERRESS (Air badminton).Chacune dans sa spécialité a montré les gestes utiles, c’est-à-dire les différentes techniques et fondamentaux pour réussir la pratique. Pour se rendre compte de la réceptivité des participantes initiées, la cinquante au beach soccer, vingtaine au beach badminton et environ trentaine au beach volley) ont été testées. C’est à travers de mini-tournois d’évaluation organisés le dimanche 5 novembre à leur profit. A cette occasion, les meilleures se sont bien illustrées et ont été primées.

La photo de famille au terme des séances

Il faut souligner que tous ces ateliers d’initiation et de perfectionnement se sont déroulés à la plage de la maison des coopérations internationales de Grand-Popo avec entrain et passion dans le rang des jeunes filles. C’était en présence du chef service sport de la Direction Départementale des sports du Mono, Christian Vignonzan, du président de la Zone 3 de volley-ball, Ali Yaro, du secrétaire général de la Fbvb, Romain Ahlinvi, des présidents des ligues Ouémé-Plateau et Atlantique-Littoral de volley-ball, Crescencia Tossou et Brice Adébi, du promoteur de Mahudonou sports académie, Ghislain Tomèdé sans oublier l’expert sénégalais de la Fédération Internationale de Volleyball, Déme M’Baye.

Anselme HOUENOUKPO