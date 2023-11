Sécurisation foncière: La collecte de données cadastrales lancée dans les arrondissements 1 à 8 de Cotonou

Vues : 1

Le Comité technique de supervision de la réalisation du cadastre national (Ctsrcn) a procédé, mercredi 08 novembre 2023 à Cotonou, au lancement de la collecte de données cadastrales dans les arrondissements 1 à 8 de la commune de Cotonou. C’était en présence du maire Luc Atrokpo, de l’ambassadeur du royaume des Pays-Bas près le Bénin, Joris Jurrièrs et autres personnalités.

De quoi s’agit-il : Après la phase qui a pris en compte les arrondissements 9 à 13 de la commune de Cotonou, cette deuxième vague de la collecte de données cadastrales concerne les huit premiers arrondissements de la capitale économique du Bénin. Le but est de sécuriser et de démocratiser l’accès à la propriété foncière d’une part et d’autre part moderniser, dynamiser et professionnaliser le marché immobilier national. Cet outil élaboré par le gouvernement constitue donc un levier essentiel pour la gestion et la sécurisation foncière, la maîtrise et l’amélioration des connaissances du patrimoine foncier. Dans le cadre de cette collecte de données, des agents seront déployés sur le terrain dans tous les quartiers du premier au huitième arrondissement de Cotonou pour enregistrer les parcelles et prendre les informations des propriétaires de parcelles.

Que disent-ils : A l’entame de la cérémonie de lancement, le Directeur adjoint de cabinet du ministre du cadre et vie et des transports, chargé du développement durale, Gbian Tabé Djamal, a fait savoir que cet outil mis en place par le gouvernement est un outil de développement au travers des réalités liées à la sécurisation des données foncières. « Le cadastre national permettra de couvrir l’intégralité de toute la commune de Cotonou », dit-il. L’initiative a bénéficié de l’appui du Royaume des Pays-Bas, à travers le Projet de la modernisation de l’administration foncière (Pmaf) en synergie avec l’Agence nationale du domaine et du foncier (Andf). Selon l’ambassadeur des Pays-Bas au Bénin, Joris Jurrièrs, le gouvernement a vu juste en proposant d’assurer la couverture intégrale de la ville de Cotonou. A l’en croire, la mise en œuvre des réformes foncière permet « de stimuler l’investissement privé, d’assurer un environnement facilitant la croissance économique et de la sécurité alimentaire ». Il a par ailleurs réitéré l’engagement du Royaume des Pays-Bas à accompagner le gouvernement du Bénin dans la mise de sa réforme foncière. Président de l’Association nationale des communes du Bénin (Ancb), l’édile de la ville de Cotonou, Luc Sètondji Atrokpo, a indiqué que le cadastre est un outil essentiel pour le développement harmonieux des villes du Bénin. « Le cadastre est plus qu’un simple registre foncier, il représente la pierre angulaire de la gestion et du développement de notre territoire. Il assure la sécurité juridique des propriétés et contribue à l’équité fiscale. L’avènement de ce projet est un pas de géant vers l’assainissement de l’écosystème foncier à Cotonou. Cette collecte renforcera la confiance dans notre système foncier, attirera les investisseurs et ouvrira de nouvelles opportunités de développement économique pour Cotonou et pour le Bénin », affirme-t-il. Le maire de la commune de Cotonou, a exprimé sa gratitude au gouvernement du Bénin pour et également à l’endroit de la coopération néerlandaise. Il a pour finir invité des habitants des arrondissements concernés à se manifester et a coopérer avec les agents chargés de la collecte des données. Procédant au lancement de l’opération dans les arrondissements 1 à 8 de la commune de Cotonou, le président du Comité technique de supervision de la réalisation du cadastre national (Ctsrcn) Alban Bienvenu Bessan, a expliqué que l’enregistrement au cadastre‚ permet aux propriétaires d’avoir leur parcelle dans une base de données nationale et officielle qui sera à terme la source unique de l’information foncière fiable. Pour que l’opération de déploiement des agents sur le terrain pour l’enregistrement des parcelles se déroule sans encombre, il a invité les acteurs de la chaîne foncière à s’impliquer activement.

