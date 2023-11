Construction du Quartier Culturel et Créatif à Cotonou: Le gouvernement énumère les enjeux de cette infrastructure culturelle

Vues : 5

La construction du Quartier Culturel et Créatif à Cotonou, un projet ambitieux, est annoncé pour relever les défis du secteur culturel béninois. Lors de la réunion du conseil des ministres du mercredi 8 novembre 2023, le gouvernement a abordé les grands enjeux liés à la mise en œuvre de ce projet. Selon le conseil, « le projet culturel de grand standing permettra de mettre en scène le potentiel de la capitale économique du Bénin, d’ajouter du contenu à la destination touristique, de stimuler l’écosystème des industries culturelles et créatives, vecteurs de puissance économique, de rayonnement à l’international et de compétitivité, tout en assurant la promotion d’une économie créative ». Ainsi, à travers ce projet, le gouvernement entend implémenter un écosystème créatif dans le cœur de la ville autour de l’équipement structurant qu’est le Musée d’Art Contemporain de Cotonou. Aussi, selon le conseil, le projet aboutira à la construction d’un « territoire symbolique reflétant le dynamisme et le positionnement d’avant-garde du Bénin dans le champ de l’économie créative en capitale culturelle, épicentre de l’art et des industries culturelles et créatives en Afrique de l’Ouest ». A en croire le compte rendu du conseil, toute cette réalisation fera émerger un district des galeries d’art, des ateliers d’artistes, véritables lieux de création et de production ; des espaces laboratoires gérés par les artistes, lieux d’expérimentation créatifs ; des résidences d’artistes, lieux de recherche et de création ; des agences créatives en matière de médias, publicité, architecture, de production audiovisuelle ; des show- rooms de stylistes comme lieux d’exposition et de vente de fashion design ; des bureaux et espaces de coworking, des commerces et services ; un centre culturel binational bénino-français ; le marché artisanal mixte de Cotonou, etc. « En somme, le Quartier culturel et créatif est l’espace dans lequel la densité des équipements culturels, musées, théâtres, lieux de création artistique- ateliers, d’artistes-acteurs et événements, génère une dynamique locale et un écosystème créatif très attractif », indique le communiqué issus du conseil des ministres.

Il est important de souligner que le projet est prévu pour être complété d’ici 2025. Il est prévu pour être érigé sur une superficie de 12 hectares 53 ares 11 centiares, le Quartier culturel et créatif de Cotonou coûtera globalement 120 millions d’euros, soit environ 30 milliards de francs Cfa. 14 grands bâtiments ou entités s’y retrouvent. Le site se situe entre la Cité des Affaires maritimes et le Centre commercial et administratif de Ganhi, le Boulevard de la Marina et le quartier populaire de Zongo.