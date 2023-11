Renforcement de l’offre touristique du Bénin: L’UNAFRICA et le CPA de Cotonou bientôt rénovés

Vues : 3

Le gouvernement envisage la reconstruction du complexe de l’UNAFRICA et le Centre de promotion de l’Artisanat (CPA) de Cotonou. En Conseil des ministres, une mission d’assistance à maitrise d’ouvrage dans le cadre du projet a été déléguée. En effet, le projet de rénovation de l’UNAFRICA et du Centre de Promotion de l’Artisanat de Cotonou (phase 1) a été initié pour renforcer le développement équilibré et durable de cet espace. Il va ainsi s’intégrer à l’ensemble des aménagements en cours pour renforcer l’offre touristique de notre pays, porteuse de croissance économique. La mission à confier à la société retenue consistera en un accompagnement sur l’ensemble des aspects du projet durant les phases de faisabilité, de conception, de construction et de commercialisation. Les ministres concernés sont invités à accomplir les diligences pour la signature du contrat y relatif et veilleront aux autres actions à engager en vue du démarrage effectif du projet.

A. T.