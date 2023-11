5e journée Ligue Pro saison 2023-2024 : Coton toujours dans le dur, As Cotonou enchaine

Vues : 2

Déjà 5 journées que les équipes en lice pour la Ligue Pro, saison 2023-2024 s’affrontent sur les pelouses des stades du Bénin. A ce rendez-vous, des formations soufflent le chaud pendant que d’autres soufflent le froid. Que retenir des résultats de cette journée ?

Rien ne semble marcher pour l’équipe promue dans la zone C. Etoile Filante de Godomey, puisque c’est d’elle qu’il s’agit peine à trouver ses marques. Lanterne rouge de la zone, elle a encore essuyé une défaite. Cette fois-ci, c’est l’œuvre de la virevoltante formation de Cotonou, As Cotonou. Après son succès éclatant devant Coton, l’équipe première de l’association sportive de Cotonou a jeté son dévolu sur le promu qu’elle a gagné par le score de 2 buts à 0. Un enchainement du club de la capitale économique du Bénin qui enlise davantage l’équipe qui découvre l’élite du football béninois. Difficile apprentissage donc. L’autre équipe qui traverse une période difficile, toujours dans cette zone C, est le champion en titre, Coton Fc. En déplacement à Toffo, après sa déculottée à Ouidah, cette formation conduite par Victor Zvrunka a encore subi une autre défaite. Face à l’Aspac du Port Autonome de Cotonou, Nabil Yarou et ses coéquipiers ont perdu par un score étriqué (1-0) mais suffisant pour donner les 3 points aux portuaires. L’unique buteur de la partie a nom, Alidou Tadjou. Il a profité d’une déviation de Roméo da Costa, ancien sociétaire de Coton Fc à la 36e minute du jeu. Une deuxième défaite d’affilé qui n’inquiète pas encore le manager général de Coton Fc, mais indique qu’il a bien de faille qu’il faut corriger. Après 3 matchs, Coton Fc a 3 points +1 (sa seule victoire sur Etoile Filante) et se positionne dans la 2e moitié du tableau de classement de la Zone C qui est pour le moment contrôlée par As Cotonou (10pts+7) et As Police (9pts),vainqueur des Requins Fc (1-0)

Dans la Zone B, il faut signaler la gifle de Loto Popo à l’As Tonnerre (3-0) au stade Omnisports de Grand-Popo et la victoire de Dadjè Fc devant le promu de la Zone B, Abeilles Fc.

Tous les résultats de la 5e journée

Zone A

DAMISSA FC-BUFFLES FC 0-0

BANI GANSÉ FC-PANTHÈRES FC2-0

DYNAMO Parakou-CAVALIERS FC 1-0

BÉKÉ FC-DYNAMIQUE FC 1-2

Zone B

ABEILLES FC-DADJÈ FC1-2

DYNAMO FC-ESPOIR SAVALOU2-1

LOTO-POPO-AS TONNERRE3-0

HODIO FC-SOLEIL FC1-1

Zone C

AS COTONOU-ÉTOILES FILANTES2-0

ASPAC-COTON FC1-0

AZIZA FC-AÏNONVI FC1-1

AS POLICE-REQUINS FC 1-0

Zone D

ASVO-AYEMA FC0-2

AO-DRAGONS FC2-2

JAK-SOBEMAP FC0-0

JSPobè-JSOuidah 2-1 (Match terminé à queue de poisson)

AH