Play-offs de la Moov Africa Ligue Pro de Handball: La prophétie d’Euloge Dossou

Les play-offs de la Moov Africa Ligue Pro de Handball sont en cours au Hall des Arts et loisirs de Cotonou. Avec des matchs serrés et épiques, ils donnent raison au président de la Ligue Régionale Sud de Handball qui avait annoncé ces physionomies de jeu.

En effet, Euloge Dossou, comme c’est de lui qu’il s’agit, avait bien martelé à la veille du démarrage de la première phase groupée que le public aura droit à des matchs riches en qualités techniques, également en action et en suspens. Après quelques jours du démarrage, les résultats en train de parler en sa faveur.

«Le vœu de tout président de ligue est que les clubs de sa zone soient sacrés. Les clubs tant au niveau de leurs versions féminine que masculine ont écrit depuis des années en lettres d’or l’histoire du hand béninois. Raison de plus que l’histoire va se répéter encore cette année », avait-il lâché avec sourire avant d’ajouter « Au vu de la performance de Adjidja à Brazzaville, les militaires ont les cartes en mains pour conserver leur titre. Mais Flowers et ASPAC n’ont pas encore dit leur dernier mot. C’est une compétition qui s’annonce épique. Du côté des Dames, ce sera très ouvert entre Adjidja, Flowers et ASPAC avec un léger avantage pour l’équipe portuaire au vu de l’expérience de son effectif ».

Et c’est ce qui certainement se produira au soir du 18 novembre prochain. Bien vrai dira Euloge Dossou « plusieurs clubs se sont renforcés pour garantir une place sur le podium, ce qui garantit le spectacle mais au finish, le tableau se jouera entre Adidja, ASPAC et Flowers ». Mais précise-t-il « Toute compétition réserve toujours son grain de surprise. Une équipe comme les Buffles peut jouer les troubles fêtes en faisant perdre des points aux différents favoris chez les hommes surtout que le tournoi se joue en linéaires et seules les deux meilleures disputeront la finale ».

D’avance il annonce que la saison 2024 va connaître certains bouleversements. Et pour cause justifie-t-il « Le comité exécutif de la Fédération Béninoise de Handball sous le mangement du président Sidikou Karimou a mis en place une véritable politique de développement qui fait bouger toutes les lignes ».

Anselme HOUENOUKPO