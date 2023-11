Forum du consortium d’organisations de la société civile: Des acteurs du foncier réfléchissent sur la bonne gouvernance du secteur au Bénin

Vues : 3

Des organisations de la société civile ont initié un forum national d’instauration des “Espaces multi-acteurs de dialogue” et du “Système d’alerte” sur les politiques et la gouvernance foncière en vue du renforcement de la synergie des interventions équitables et inclusives. Ledit forum organisé au Bénin Royal Hôtel s’est déroulé les mardi 14 et mercredi 15 novembre 2023. Il a connu la participation d’une centaine d’acteurs impliqués dans la gouvernance foncière au Bénin. Ceux-ci ont eu à discuter des questions foncières à travers le partage des résultats des recherches réalisés dans le cadre du projet d’appui aux processus nationaux de réformes foncières, exploiter les meilleures pratiques nationales et internationales et de jeter les bases d’une approche globale de la gestion foncière équitable, transparente et respectueuse des droits de tous. Ils ont également échangé sur les modalités de création et de coordination du cadre de concertation et du dispositif alerte foncier. Autant de points que le Directeur exécutif du Cebedes, Comlan Assogba, le Représentant résident de la Fao au Bénin, Isaias Angue Obama, et le Secrétaire général adjoint du Ministère de l’agriculture, Innocent Togla qui sont intervenus lors de la cérémonie de lancement officiel de ce forum ont voulu que les participants abordent avec beaucoup de sérieux. D’après le directeur exécutif du Cebedes, «ce forum est un pas significatif vers la promotion d’une gestion foncière responsable et durable». Il œuvre à trouver des réponses les plus adéquates aux problèmes identifiés dans la mise en œuvre des dispositions actuelles de législation foncière représente. « Le système d’alerte vise à renforcer la surveillance et la réactivité aux évolutions dans les situations foncières, anticiper dans la résolution des problèmes potentiels et informer les décisions politiques de manière éclairée», a déclaré le Représentant résident de la Fao au Bénin, Isaias Angue Obama. A l’en croire, les défis actuels nécessitent des réponses collectives, une approche multi-acteurs et de solutions novatrices pour garantir que la gouvernance foncière soit à la hauteur des enjeux. Représentant le ministre de l’Agriculture, de l’élevage et la pêche, le Secrétaire général adjoint du Ministère de l’agriculture, Innocent Togla a indiqué que le forum arrive comme un point de départ essentiel pour renforcer la synergie des interventions en matière de gouvernance foncière.

« Au cours du processus de réformes foncières en cours au Bénin, ce cadre de concertation avec son dispositif d’alerte foncière a tout son sens dans la mesure où il permettra à l’ensemble des acteurs de participer de manière éclairée et responsable à la gouvernance foncière », a-t-il dit avant de préciser que ce forum offre une plateforme unique pour échanger des idées, des expériences et des solutions et un dialogue constructif entre les acteurs clés. A préciser que cette initiative émane du consortium d’organisations de la société civile, dont la PNOPPA et le CEBEDES-Xudodo, en partenariat avec des laboratoires de recherche et universités. Elle a eu le soutien de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

