10e édition des jeux universitaires du Bénin : La phase zonale officiellement lancée à l’UAC

Les autorités donnant des conseils aux joueurs avant le coup d’envoi de la phase zonale

Elle est la phase qui précède la phase finale dont la ville qui va l’abriter sera désignée incessamment. Elle, c’est la phase zonale de la 10e édition des jeux universitaires du Bénin (JUB) qu’organise l’office béninois des sports scolaire et universitaire (Obssu). En effet, organisée pour déterminer les différentes équipes universitaires qui prendront part à la phase finale, cette phase a connu son lancement officiel, le mercredi 14 juin 2023, sur le terrain de football de l’université d’Abomey-Calavi (Uac). C’est le directeur de cabinet du ministre des sports, Ernest Guillaume Sossou, qui a présidé la cérémonie. Il était en compagnie du directeur général de l’office béninois des sports scolaires et universitaires (Obssu), Donald Alexis Akakpo, du directeur général adjoint, Judicael Ayadokoun, et du directeur du centre des œuvre universitaires et sociale (Cous), Léopold Ganhoumédé.

Au lancement, le directeur du cabinet a informé de l’attachement que le gouvernement a pour le sport au plan national. «Les jeux universitaires constituent un cadre d’expression des talents à l’université », a déclaré le Dc avant de rappeler qu’ils sont la suite logique du programme des classes sportives qui est en cours dans les établissements secondaires du Bénin. «Ce que nous souhaitons, c’est que les talents s’expriment dans le fair-play. Il faut qu’ils nous montrent ceux dont ils sont capables en gardant à l’esprit les règles du jeu. Nous avons vu des jeux et nous sommes convaincus qu’à l’université, il y a des talents de sorte qu’on peut compter sur l’université pour nourrir nos différentes équipes au plan local », a précisé le directeur de cabinet qui n’a pas manqué de saluer le sérieux du comité d’organisation.

Lancement de la phase zonale de la 10e édition des JUB

Pour sa part, le directeur de l’Obssu, la particularité de l’organisation de cette année est l’engouement né au tour de la compétition. Contrairement à l’année dernière où c’étaient 58 universités qui ont été enregistrées, elles sont cette année 66 à être retenues pour la compétition. ce qui allait même être plus «n’eût été la clôture des inscriptions ». «On serait autour de 70 voire 75 universités si on n’avait pas déjà arrêté les inscriptions et les faire les tirages au sort. Parce que d’autres universités sont venues après qu’on ait fait les tirages », a précisé le Dg Donald Alexis Akakpo qui estime que cela est la preuve que le sport universitaire déchaine désormais les passions au Bénin. Il a aussi invité les athlètes au Fair-Play et les commissions au respect des règles afin que les compétitions se tiennent dans les règles de l’art. «Nous avons un label qu’on défend aujourd’hui. C’est le label d’organisation en matière de compétition qu’on doit préserver. Il faut que chacun joue sa partition pour que la fête soit belle », a-t-il insisté.

Pour cette phase qui vient de prendre son envol, les 66 entités universitaires sont réparties en 5 zones. Il s’agit de la zone 1 (Septentrion) composée des sites universitaires de Parakou, de Djougou et de Natitingou ; la zone 2 (Mono-Zou-Collines) qui regroupe Abomey, Dassa et Lokossa ; la zone 3 (Atlantique) avec les sites d’Abomey-Calavi, la zone 4 (Littoral) avec ceux de Cotonou et en fin la zone 5 (Ouémé-plateau) qui comprend les entités universitaires de Porto-Novo et de Kétou. Ces universités se défieront dans quatre disciplines sportives à savoir le football, le Basketball, le Handball et l’Athlétisme. Il faut préciser que lancée ce 14 juin, cette phase prend fin le 2 juillet prochain et que le premier match ayant opposé la FAST (champion en titre) à la FSA a connu la victoire des vainqueurs de la dernière édition de cette compétition au niveau du football.

Anselme HOUENOUKPO