Entretien avec Sa majesté TofaBanlè sur le Festival International Zogben: La promotrice Imelda Bada reçoit les bénédictions des sages  d’Oké-owo

La promotrice et présidente du comité d’organisation du festival international Zogben, Imelda Bada, était à Oké-owo, village qui abrite les manifestations dudit festival pour le compte de cette année. Ceci, en vue de s’assurer de l’effectivité des préparatifs. À cette occasion, elle a rencontré le chef de l’arrondissement de l’Okpara, Gobou Bernard, sa Majesté TofaBanlé d’Oké-owo et sa cour. Cette rencontre Avec Sa Majesté TofaBanlé d’Oké-owo a été l’occasion pour elle de recevoir les bénédictions des gardiens de la tradition et surtout leur autorisation exceptionnelle pour l’organisation à Oké-Owo du 11 au 13 août 2023 de cerendez-vous international. Sa majesté TofaBanlé d’Oké-owo a fortement salué la combativité de la promotrice Imelda Bada. Il a prié pour elle avant de lui prodiguer de sages conseils pour la réussite de cette activité culturelle d’envergure internationale.Sa Majesté TofaBanlé d’Oké-owo s’est par ailleurs réjoui du choix porté sur Oké-Owo pour abriter la troisième édition du festival qui sera selon lui, une occasion exceptionnelle de valorisation des richesses culturelles. Il a saisi l’occasion pour inviter tous les ressortissants et résidents d’oké-owo à la mobilisation générale avant de lancer un appel solennel à tous les béninois, y compris les festivaliers de tous ordre, à saisir l’occasion du festival international Zogben, pour venir à Oké-Owo découvrir les merveilles du Bénin. En priant également pour les autorités du Bénin, notamment le Président de la République, Patrice Talon qui a mis Oké-Owo au cœur de son programme d’action à travers le bitumage de la route Savè-Oké-Owo, Sa Majesté TofaBanlé a saisi l’occasion pour demander publiquement de soutenir le projet que porte Madame Imelda Bada.

Il faut noter que le Festival International Zogben a pour objectifs ‹‹ de contribuer à faire connaître le patrimoine culturel immatériel béninois à tous, d’induire une économie d’échelle et d’importants flux touristiques par la valorisation du Patrimoine culturel immatériel béninois, d’accompagner les conventions de l’UNESCO notamment pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel du 17 Octobre 2003, de faire du patrimoine culturel immatériel béninois un levier de partage de valeur et d’éducation de masse, d’accompagner les efforts du gouvernement dans la promotion du Bénin à l’international et de faire du Bénin une destination touristique prisée en Afrique et dans le monde.

Il est prévu entre autres pour cette 3èmeédition du Festival International Zogben, des ateliers créatifs; des spectacles vivants; des balades virtuelles; des animations pour les enfants, des expositions-vente, le village de la restauration avec des mets typiquement béninois; la buvette du territoire avec des boissons typiquement béninoises et la soirée de distinction de la flamme d’or, pour encourager à investir dans le domaine de la culture et du patrimoine béninois.

Assise AGOSSA