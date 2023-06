Décès du Journaliste Alassane Yaro: Abdoulaye Bio Tchané rend hommage à un “exceptionnel journaliste”

Vues : 2

La presse béninoise pleure la disparition du doyen Allassane Yaro, journaliste de l’Office de Radiodiffusion et Télévision du Bénin (ORTB). Il a rendu l’âme à Porto-Novo, ce mardi 13 juin 2023, des suites d’une longue maladie et sera inhumé ce mercredi 14 juin 2023 à Djougou, sa ville natale après une cérémonie funéraire organisée selon la tradition musulmane. À travers un message publié sur ses canaux officiels, le ministre d’Etat, chargé du développement et de la coordination de l’action gouvernementale, Abdoulaye Bio Tchané a rendu un vibrant hommage au défunt.

Ci-dessous son message.

« Je suis profondément attristé d’apprendre le décès du doyen El-Hadj Allassane Yaro, journaliste de l’ORTB à la retraite. El-Hadj Alassane YARO a été un soutien personnel de première heure, du temps de l’Alliance pour un Bénin Triomphant (ABT) et son apport m’a été inestimable. Sa disparition laisse un vide immense dans la communauté Djougou à Cotonou, dans laquelle il était un pilier. Mes sincères condoléances vont à sa famille, à ses proches et à toute la communauté de la presse et particulièrement de l’ORTB.

Que cette épreuve difficile soit adoucie par les souvenirs chaleureux que nous avons partagés avec lui. Puissent les moments précieux passés ensemble vous apporter du réconfort et de la force pendant cette période de deuil.

Que Allah, le Tout-Puissant accorde à El-Hadj Alassane YARO son merveilleux Paradis. Puissent les souvenirs de sa vie et de son travail, exceptionnels, continuer à inspirer tous ceux qui l’ont connu.

En cette période de tristesse, je vous souhaite à tous beaucoup de courage.

Que son âme repose en paix ! »