Jeux mondiaux Special Olympics ‘’Berlin 2023’’ : Imorou Bouraima transmet l’accompagnement du ministère des sports à la délégation béninoise

Le DG Fndajsl ici avec une athlète béninoise

Le Bénin participe aux jeux mondiaux de Special Olympics à Berlin du 17 au 25 Juin 2023. C’est à travers une délégation de 10 athlètes et de 7 encadreurs dont la participation est financée par le ministère des sports par le biais du Fonds national pour le développement des activités de jeunesse, de sport et des loisirs (Fndajsl). En effet, avant son déplacement au plus grand événement inclusif mondial réservé aux personnes à déficience mentale, la délégation a reçu outre des billets d’avion, des équipements (survêtements, sacs au dos et chaussures), les encouragements ainsi que les exhortations du ministre des sports, Oswald Homeky. Et c’est le directeur général du Fndajsl, Imorou Bouraïma, représentant l’autorité qui a porté ces messages de félicitations et d’encouragements du Ministre des Sports aux athlètes de Special Olympics Bénin avant leur voyage sur l’Allemagne. C’est lors de sa rencontre avec la délégation organisée le dimanche 11 juin 2023, sous la houlette du Ministre Oswald Homeky. «Comme cela se fait au niveau du football et dans d’autres disciplines, le ministre me charge de vous remettre le drapeau national et de vous dire que désormais vous représentez le Bénin. Je sais que vous vous êtes bien préparés pour la compétition. Faites-vous plaisir tout au long de la compétition et sachez que le gouvernement à travers le ministre des sports vous accompagne avant, pendant et après la compétition», a-t-il déclaré aux athlètes et leurs encadreurs (07 professionnels) qui ont promis hissé haut le drapeau béninois comme ils l’ont déjà fait à Abu Dhabi en 2019 en ramenant 05 médailles (02 en or et 03 de bronze).

Ayant quitté Cotonou dans la nuit du dimanche, la délégation est déjà à Saarbrücken, la ville qui les accueille en attendant la cérémonie d’ouverture qui aura lieu le 17 juin prochain.

A souligner qu’en prélude à ce déplacement, Special Olympics Benin que préside Moustapha Yaya avait organisé une phase nationale de sélection qui a connu le soutien indéfectible du ministère des sports à travers le Fndajsl qui a financé cette participation.

Anselme HOUENOUKPO