Pour leur admission au rang de Commandeur de l’ordre national: Edouard Loko salue la distinction de Agapit Maforikan et Sébastien Agbota

Photo de famille avec les récipiendaires

Les journalistes Sébastien Agbota et Agapit Napoléon Maforikan ont beaucoup contribué au développement du secteur des médias au Bénin. C’est du moins ce qu’il faut retenir du message du Chargé de mission du président de la République, Edouard Loko. Lui-même, ancien journaliste et parrain de leur cérémonie de distinction, Edouard Loko a félicité Sébastien Agbota et Agapit Napoléon Maforikan, faits Commandeurs de l’ordre national le jeudi 1er juin dernier. Il a salué leur décoration et a dit sa joie et celle de la profession. Egalement Commandeur de l’ordre national et Grand Officier de l’ordre national, Edouard Loko s’est réjoui et a indiqué qu’ils méritent pleinement cette distinction. Pour les avoir côtoyés durant de longues années, Edouard Loko a félicité leur engagement pour le métier du journalisme. Dans ses propos, il a rappelé que Sébastien Agbota a été le 1er Vice-président de la Haac (1ère mandature) et celui qui a porté la voix du secteur des médias aux assises de la Conférence nationale de 1990. « C’est lui qui a formaté la Haac », a-t-il rappelé. Quant à l’ancien Conseiller à la Haac, Agapit Napoléon Maforikan, il a fait savoir qu’il est l’initiateur du regroupement de la presse privée et des réformes qui en ont suivies. Tout comme lui, plusieurs autres journalistes, collègues des récipiendaires et patrons d’organes de presse, sont heureux pour cette reconnaissance.

La presse félicite les récipiendaires

D’autres journalistes de renom dans la sphère médiatique au Bénin, en l’occurrence Yves Agondanou, Apol Emérico Adjovi, Dr Gérard Agognon et biens d’autres, ont aussi honoré de leur présence à cette cérémonie. L’occasion pour eux aussi, d’adresser quelques mots de féliciter aux heureux du jour pour leur distinction. Témoins des œuvres accomplies par les récipiendaires, ils ont chaleureusement salué leur promotion. Ils ont également présenté leurs vœux pour eux. C’est pourquoi, saisissant cette occasion solennelle de leur célébration, le porte-parole des récipiendaires, Agapit Napoléon Maforikan a appelé à relever les défis actuels de la profession. Directeur de “E-Télé, Agapit Napoléon Maforikan a dédié cette décoration au secteur des médias.

A l’en croire, la presse est beaucoup sollicitée. Certes, la profession est en difficulté, mais il est convaincu que les réformes annoncées, seront opérées dans le secteur. Ce qui lui tient à cœur, dit-il, c’est la gouvernance du métier du journalisme. Pour lui, la régulation à l’heure du numérique n’est pas facile. Il pense aussi que l’entreprise de presse doit se structurer. L’ancien Conseiller à la Haac, Agapit Napoléon Maforikan a invité ses confrères à être des journalistes, acteurs de développement. Il a aussi exprimé ses sentiments de reconnaissance et fait savoir que cette distinction est pour lui, une expérience. Notons que la cérémonie de leur réception au titre de Commandeur de l’ordre national du Bénin, a été présidée par le Vice-Grand Chancelier, Falilou Adissa Akadiri.

Alban TCHALLA

Des journalistes saluant les mérites de Agapit Napoléon Maforikan