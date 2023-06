Appel à candidature d’Olivier Boko pour la présidentielle 2026: Dr Louis-Marc Sognon et son mouvement mobilisent les populations de Glazoué

Dans la 10ème Circonscription électorale, les leaders du mouvement politique “Option Olivier Boko 2026” sont allés rencontrer les populations pour leur exposer leurs perspectives à l’horizon 2026. Il s’agit pour eux d’apporter leur soutien à Olivier Boko afin qu’il se répresente lors des élections présidentielles de 2026. La première sortie de ce mouvement qui couvre les communes de la 10ème Circonscription électorale à savoir Glazoué, Savè et Ouèssè Wogoudo, a eu lieu le samedi 10 juin 2023 à Glazoué en présence de son Coordonnateur, Dr Louis-Marc Sognon. Il a expliqué et a renouvelé la volonté des membres de son mouvement de voir Olivier Boko briguer la magistrature suprême en 2026.

You cannot copy content of this page