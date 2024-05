JO Paris 2024: Les minima réalisés, Noélie Yarigo se qualifie directement

Visits: 5

Noelie Yarigo devant a décroché sa qualification pour les JO Paris 2024

Récente médaillée de bronze aux derniers championnats du monde d’athlétisme en salle sur les 800m, Noélie Yarigo vient de réaliser les minima pour les JO Paris 2024. A la Diamond League, une compétition qualificative pour les JO, “La Guéparde” a réalisé un chrono de 1:58.70. Avec ce temps, elle termine 3e sur la course, et gagne par conséquent le ticket d’entrée pour aller défendre les couleurs du drapeau béninois à Paris. Ainsi, c’est d’ores et déjà claire que le Bénin n’ira pas à ces jeux olympiques de Paris grâce à principe d’universalité en athlétisme. A rappeler que lors de sa dernière conférence de presse à Cotonou, Noélie Yarigo s’est promise et également au peuple qu’elle donnera tout avoir les minimas. Chose faite. Elle ne peut que être félicitée pour sa détermination à démontrer qu’elle en a encore à revendre. Outre Noélie Yarigo, le Bénin pourrait aussi avoir une qualification directe de Odile Ahouanwanou en heptathlon.

Anselme HOUENOUKPO