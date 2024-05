Projet «Synergie Éducative et Sportive, 0-10 ans»: Le Gouvernement rapproche la pratique du sport des enfants

Visits: 0

Le ministre ici saluant un des participants aux épreuves prévues

L’offensive pour la réussite de la construction du Bénin sportif, avec des sportifs de qualité, talentueux et compétents, est enclenchée. C’est à travers le projet « Synergie Éducative et Sportive, 0-10 ans », dont le lancement a été assuré par le Ministre des Sports, Monsieur Benoît Dato, le mardi 07 mai 2024, à l’occasion de la Journée Internationale du Kids’ Athletics, célébrée au stade omnisports de Ouidah. La cérémonie a connu la présence du Ministre des Enseignements Maternel et Primaire, Salimane Karimou, du Maire de Ouidah, Christian Houetchenou, et de diverses autorités politico-administratives. Projet du Gouvernement du Bénin, « Synergie Éducative et Sportive, 0-10 ans », va à travers ses activités permettre aux enfants de découvrir leurs capacités, d’apprendre à surmonter les défis et de développer des compétences cruciales pour leur avenir. S’adressant aux enfants de 0 à 10 ans, ce projet sera co-construit en totale symbiose avec le Ministère des Enseignements Maternel et Primaire et ces acteurs importants que sont les enseignants et les éducateurs en vue de bâtir l’édifice sportif national. Le ministre Benoît Dato se disant honoré de présenter cet outil qui se veut être la concrétisation du vœu cher au Gouvernement du Président Patrice Talon, celui de construire une Nation sportive digne, a indiqué qu’on y parviendra «en développant les capacités psychomotrices, intellectuelles et sociales des enfants et en intégrant de manière stratégique les jeux et le sport dès les premières années de leur vie».

Lire un extrait du discours du ministre des sports Benoît Dato

« Je suis honoré de vous présenter aujourd’hui « Synergie Éducative et Sportive, 0-10 ans », un projet novateur pour l’enseignement primaire, mu par ma volonté propre et celle de toute l’institution ministérielle que j’ai la charge de diriger. Il concrétise ce vœu cher du gouvernement du Président Patrice TALON de construire une nation sportive avec des sportifs de qualité, talentueux et compétents.

Mesdames, Messieurs, nous sommes tous ici convaincus que cet objectif fondamental et légitime pour toute nation dans le monde contemporain, où le sport constitue un vecteur de développement économique et de cohésion pour les peuples, ne peut être atteint sans la prise en charge de cette fondation que constitue la petite enfance et l’enfance.

Cette petite enfance et cette enfance se trouvent à la maison et à l’école et vous conviendrez avec moi, que c’est là, à l’école et à la maison que se forme le destin d’un homme. Nelson MANDELA disait et je cite : le sport est l’une des meilleures écoles de la vie. Il nous apprend la persévérance, le dépassement de soi et le respect des règles.

Mesdames, Messieurs, « synergie éducative et sportive, 0-10 ans » pour co-construire en totale synergie avec le Ministère des Enseignements Maternel et Primaire et ces acteurs importants que sont nos enseignants et nos éducateurs, les fondations de l’édifice sportif national. Nous y parviendrons en développant les capacités psychomotrices, intellectuelles et sociales des enfants et en intégrant de manière stratégique les jeux et le sport dès les premières années de leur vie. En effet, à travers ces activités, les enfants découvrent leurs capacités, apprennent à surmonter les défis, et développent des compétences cruciales pour leur avenir.

En ce jour, mardi 7 mai 2024, nous célébrons sur les stades construits dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’action du gouvernement, nos écoliers de toutes origines et de toutes conditions sociales à travers ce merveilleux vecteur que nous offre World Athletics, le Kids’ Athletics.

Mesdames, Messieurs, en ce moment même sur toute l’étendue du territoire national, en totale symbiose avec toute la nation, 4140 enfants de nos écoles primaires, 1794 officiels d’encadrement et de nombreux parents, responsables sportifs, cadres administratifs de nos ministères entourent nos enfants de 7 à 10 ans avec autant de filles que de garçons pour les voir s’égayer et s’amuser dans 19 épreuves.

Mesdames, Messieurs, c’est là, à l’école et à la maison que se forme le destin d’un homme. Permettez-moi de citer en cette année olympique Monsieur Pierre de Coubertin, père des Jeux Olympiques modernes qui affirmait que « le sport ne forme pas seulement le corps, mais aussi l’esprit.

A tous les membres du Comité d’Organisation composés des femmes et des hommes de tous horizons je voudrais rendre un vibrant hommage pour ce grand défi que nous avons relevé. Bravo à tous, acteurs de l’éducation nationale et du mouvement sportif national.

Ensemble construisons les fondations de l’édifice sportif national.

Vive la journée internationale du Kids Athletics ! Vive le sport ! Vive l’école ! Vive le Bénin ! Je vous remercie.