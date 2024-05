Journée mondiale du coton: Le Bénin accueille l’évènement en octobre

Visits: 0

Ce que vous devriez savoir : Le Bénin accueille en octobre prochain la Journée mondiale du coton (Jmc). L’annonce a été faite par le Groupe des quatre Pays co-auteurs de l’Initiative sectorielle en faveur du coton (C4) plus la Côte d’Ivoire. Dans un communiqué en date du 07 mai, le groupe précise que l’événement sera organisé par le Bénin au nom des pays du C4 – Bénin, Burkina Faso, Mali et Tchad, ainsi que la Côte d’Ivoire. Les participants sont donc attendus à Cotonou le 7 octobre 2024. «C’est la première fois que cet événement sera organisé dans un pays du Sud Global, et le Bénin est particulièrement honoré de l’accueillir au nom du C4, qui a été à l’initiative de la Résolution 75/318 de l’Assemblée générale des Nations Unies du 30 août 2021 proclamant le 7 octobre Journée mondiale du coton. Le Gouvernement béninois ne ménagera aucun effort pour la réussite de la JMC2024 qui rassemblera toute la communauté cotonnière mondiale à Cotonou», rassure Alimatou Shadiya Assouman, ministre de l’Industrie et du commerce du Bénin. La Journée mondiale du coton JMC 2024 mettra en lumière l’importance de la production, de la transformation, de la commercialisation et de la consommation du coton dans la réalisation des objectifs de développement durable (Odd) dans le monde entier, ainsi que les défis qui y sont associés notamment dans les pays en développement producteurs de coton, en particulier les pays du C4.

Que sait-on du JMC : La première édition de la Journée mondiale du coton remonte au 7 octobre 2019. Elle s’était tenue alors à Genève. Elle a été accueillie par l’Organisation Mondiale du Commerce (Omc) et organisée conjointement avec l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (Onudi), l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (Fao), le Centre du Commerce International (Cci), la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (Cnuced) et le Comité Consultatif International du Coton (Icac). La dernière édition a été organisée par l’Onudi à son siège à Vienne (Autriche) le 4 octobre 2023.