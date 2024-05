Culture: La 4ème édition du Festival International Zogben lancée

Visits: 3

La ville de Reims, en France, a accueilli, le samedi 18 mai 2024, la cérémonie de lancement de la 4ème édition du Festival International Zogben, prévu du 2 au 4 août 2024 à Houègbo-Agon dans la commune de Toffo au Bénin. Cette cérémonie a rassemblé des partenaires et participants venus des quatre coins du monde, notamment des représentants des autorités béninoises et françaises, des artistes renommés, des partenaires institutionnels et commerciaux, ainsi que des passionnés de culture.

Imelda Bada avec le président du Conseil des Béninois, le représentant de l’Ambassadrice du Bénin et le représentant du maire de Reims

Ce que vous devriez savoir : Cette année, le festival est placé sous le signe de l’unité et de la diversité, visant à renforcer les liens entre le Bénin et sa diaspora, encourager les échanges interculturels, et créer des opportunités de développement pour les artistes et les entrepreneurs béninois. Il s’inscrit dans une démarche de promotion de la paix et de la solidarité à travers la culture, cherchant à établir un pont culturel entre le Bénin et le reste du monde en mettant en lumière la richesse et la diversité de son patrimoine. La cérémonie de lancement a été honorée par la présence de plusieurs personnalités, notamment Dr. Sulpice Oscar GBAGUIDI, chargé culturel de l’ambassade du Bénin en France, représentant de l’Ambassadrice du Bénin en France; Dimitri OUDIN, Adjoint délégué aux commémorations, aux relations internationales, aux jumelages et à l’événementiel, représentant du Maire de Reims ; ainsi que Jean-Charles AHOMADÉGBÉ, Président du Conseil des Béninois de France.

Pourquoi Reims : Reims a été choisie comme cadre pour le lancement de cette édition en raison de son riche patrimoine culturel et architectural, offrant un environnement propice à l’échange culturel et à la découverte. La cérémonie de lancement à Reims va bien au-delà d’un simple événement culturel ; elle représente une passerelle entre la France et le Bénin, favorisant la promotion du tourisme, le développement des échanges culturels et l’établissement de liens durables entre les deux pays.

Que disent les acteurs : Dans son discours, la présidente du Festival International Zogben, Imelda BADA, a exprimé sa gratitude envers tous les participants, invités d’honneur, artistes et partenaires pour leur présence. Elle a souligné l’origine du festival, né de la volonté de promouvoir et de célébrer la culture béninoise à travers le monde. « Ce festival est une plateforme unique pour partager la richesse de notre culture béninoise, pour échanger et apprendre les uns des autres. Votre présence ici, que ce soit en personne ou en ligne, témoigne de votre engagement à soutenir la diversité culturelle et à promouvoir l’art sous toutes ses formes.

Vue partielle des participants à la cérémonie

Merci de faire partie de cette aventure », dit-elle. Les représentants locaux ont salué l’importance de l’événement pour Reims et exprimé leur soutien à cette initiative qui favorise les échanges culturels et enrichit la vie culturelle de la ville. Selon le représentant du Maire de Reims, Dimitri OUDIN, l’importance de cet événement pour la ville de Reims n’est plus à démontrer. Il a salué l’initiative et a réitéré le soutien de la mairie à des projets qui favorisent les échanges culturels et enrichissent la vie culturelle de la ville. « Reims est honorée d’accueillir le lancement de cette 4ème édition du Festival International Zogben. Cet événement s’inscrit parfaitement dans notre vision de promouvoir le dialogue interculturel et de valoriser les diverses expressions artistiques qui font la richesse de notre communauté », fait-il savoir. La participation des représentants officiels témoigne de l’importance accordée à ce festival pour renforcer les liens entre le Bénin et la France, et pour promouvoir la culture béninoise à l’international. Le représentant de l’Ambassadrice du Bénin, Dr Sulpice Oscar GBAGUIDI a exprimé sa fierté et son soutien pour le festival. Il a souligné l’importance de tels événements pour renforcer les liens entre le Bénin et la France, et pour promouvoir la culture béninoise à l’international. Intervenant par visio-conférence, la Maire de Toffo, Bibiane Adamazè Soglo, dont la ville accueille en août prochain le festival, a souligné l’importance capitale de cet évènement pour Toffo. « Le leitmotiv du gouvernement à travers son PAG, est de révéler le Bénin au monde entier. C’est ce que fait si bien le Festival Zogben en matière de promotion du tourisme, de création d’emploi aux jeunes et de stimulation de l’activité économique locale », a martelé la maire Bibiane Adamazè Soglo. Elle poursuit : « ce festival est pour Toffo un tremplin pour des échanges culturels fructueux dans le but de renforcement », avant de lancer un appel à l’attention de la diaspora béninoise et des amoureux de la culture en vue de leur participation audit festival. Présents à cette activité, Jean-Charles AHOMADÉGBÉ, Président du Conseil des Béninois de France, et Annie MEHOU-LOKO, responsable de la commission culture et éducation du CBF, ont également pris la parole pour remercier les organisateurs et réitérer leur soutien.