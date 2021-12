1ère Edition de l’OPEN BEACH DE SEME: Le Promoteur Augustin ATIOGBE relève le défi grâce au FNDAJSL

Ambitieux de promouvoir et de développer le Beach volleyball dans la commune de Sèmé, Augustin ATIOGBE a organisé les 4 et 5 Décembre 2021 “L’OPEN BEACH VOLLEYBALL” à la plage de Sèmè. Cette compétition soutenue par le Fonds National pour le Développement des Activités, de la Jeunesse, des Sports et Loisirs (FNDAJSL) que dirige Mr Imorou BOURAIMA a connu la participation de 4 paires chez les hommes avec la consécration de la paire ATHLETIC composée de Claude et Renaud. Ces deux n’ont laissé aucune chance à leur vis-à-vis, Fiacre et Mitterrand de l’équipe FM qu’ils ont battu par 2 sets à 0. Ancien Responsable à l’organisation de la Ligue Atlantique/Littoral de Volleyball, Augustin ATIOGBE se réjoui de la tenue effective de cette activité qui vise à permettre aux jeunes filles comme garçons de la commune de Sèmé de découvrir le Beach volleyball et de prendre connaissance de ses règles. Puisque selon lui, c’est objectif atteint. «Cette compétition de Beach Volleyball nous a permis de faire la promotion du Beach volleyball. Outre les équipes participantes, nous avons eu des curieux qui s’y sont intéressés et c’est bien ce que nous voulons », a déclaré le promoteur. A souligner qu’en dehors de la sensibilisation sur les règles du beach-volley, le comité d’organisation a également attiré les attentions des uns et des autres sur les gestes barrières de lutte contre la pandémie COVID-19.

Anselme HOUENOUKPO