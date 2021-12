Trois questions à Prosper Gogoï, conseiller communal du 2e arrondissement, sur le tournoi Afric Amitié: « Nous allons nous y impliquer plus désormais»

Quelle appréciation faites-vous sur les deux finales de cette édition du tournoi Afric Amitié ?

J’ai assisté à de très belles rencontres. Les joueurs tant chez les plus petits que chez les grands ont montré de la volonté. Et c’était très appréciable. Ils nous ont montré des gestes techniques intéressants. C’était beau à voir.

Vous représentez le CA à ce rendez-vous. Votre mot sur l’organisation et qu’allez-vous conseiller au CA dans ce sens ?

Sourire. Nous avons vu une très bonne organisation sur le terrain comme tout autour. Le comité d’organisation a montré sa capacité à mettre quelque chose de bien en place pour l’épanouissement des jeunes. Je pense que c’est une bonne idée que je trouve qu’il faut accompagner. Nous allons nous y impliquer plus désormais. Parce que ce que j’ai vu aujourd’hui donne de l’envie. Je pense qu’à partir de l’année prochaine nous impliquer plus pour apporter au comité d’organisation plus de punch.

Conseiller communal, vous avez certainement des vœux à formuler à l’endroit de votre population ?

Oui. Nous tendons vers la fin de l’année. Et je veux profiter de votre micro pour inviter les populations à plus de discipline, à respecter les règles établies afin de pouvoir passer une période fin d’année tranquille. Je voudrais aussi souhaiter mes meilleurs vœux de bonne santé à chacun et à tous. Que les problèmes rencontrés cette années finissent et que et que l’année 2022 soit une année où nous avons de très belles choses. Une année où nos ambitions et nos désirs soient vraiment satisfaits et comblés.

Entretien réalisé par Anselme HOUENOUKPO