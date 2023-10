‘‘La Dictée Solidaire’’ de Evenemenia: La 1ère édition tenue en partenariat avec le ministère du cadre de vie et des Transports en charge du Développement Durable

Vues : 6

Les candidats en pleine composition

L’agence événementielle EVENEMANIA a organisé la première édition du concours de dictée dénommé ‘‘La dictée solidaire’’. C’était le samedi 21 octobre 2023, au Golden Tulip Hôtel le Diplomate de Cotonou. Ce concours réservé aux enfants de moins 15ans et ceux de plus 18 ans s’est tenue en partenariat avec le ministère du cadre de vie et des transports en charge du Développement Durable. Les candidats ont planché sur des textes en rapport avec la thématique des objectifs du Développement Durable. Pour les moins de 15ans (les participants de la 6ème en 4ème), il y a eu un texte junior. Pour les plus de 18 ans, c’est un texte sénior (pour tous). Pour permettre aux candidats d’avoir une bonne audition, le comité d’organisation a fait appel au journaliste, passionné des médias, parfait andragogue et le premier à avoir atteint le grade le plus élevé dans le mouvement Toastmasters au Bénin, Georges Amlon. Ce concours vise à permettre aux candidats à se frotter à quelques savoureuses difficultés orthographiques et grammaticales classiques mais également à quelques pièges peu orthodoxes ; à s’offrir des vacances pour les fêtes de fin d’année aux frais du comité d’organisation et puis à soutenir une cause qui mérite l’attention et l’intérêt du plus grand nombre.

Les meilleurs de la catégories moins de 15ans ont reçu leur prix

Au terme du concours, une communication sur le thème : « Parents, enfants et écrans » a été donnée pour permettre aux parents et aux enfants d’obtenir des spécialistes des résolutions pouvant aider à résoudre les conflits liés aux écrans et de l’âge de l’accès aux écrans. Pour les gains réservés aux meilleurs, ils varient entre un voyage de 7 jours 6 nuits tout frais compris sur la Côte d’Ivoire, le Maroc ou le Rwanda pour les premiers ; et des ordinateurs portables, des tablettes, des téléphones portables, des livres, etc. en passant par un voyage touristique local au Bénin de 7 jours et 6 nuits tout frais compris, pour les deuxièmes.

Anselme HOUENOUKPO