MCVT: Le PTA de 2023 revisité pour la 3e fois

Vues : 8

Le ministre José Tonato au lancement de la revue du PTA

Le ministère du cadre de vie et des transports en charge de développement durable a de nouveau revu son plan de travail annuel. Cet acte posé le vendredi 20 octobre dernier à la salle de conférence de la tour administrative de Cotonou est le troisième pour le ministre José Tonato et ses collaborateurs (directeurs sectoriels et centraux). Il a permis de faire un bilan à mi-parcours de l’exécution du budget 2023 à fin septembre 2023 en lien avec le PAG ll, 2021-2026. Plus spécifiquement, il a permis d’analyser les performances des différents programmes budgétaires afin de permettre la prise de résolutions fortes pour optimiser les derniers jours restant avant la clôture budgétaire. Egalement, de faire l’évaluation à mi-parcours des contrats de performance et des lettres de mission des responsables de programme, et des responsables de structures et du MCVT, de faire le point des efforts effectués dans le cadre de l’exécution du budget 2023 à fin septembre 2023. A l’ouverture, le Ministre du cadre de vie en charge du développement durable et des transports, José Tonato, a, après le mot de bienvenue du Directeur de la planification et des finances (Depaf), Memanton Boni Yalla, invité les différentes parties prenantes à jouer convenablement leurs rôles, à ne pas «dormir sur les lauriers». «Nos différentes attentes et les exigences légitimes de nos compatriotes vis-à-vis des interventions de notre secteur depuis le programme d’action du gouvernement 2021-2026vont crescendo. C’est la conséquence que plus vous faites d’effort, plus le niveau d’exigence est élevé. Nous devons agir plus vite, plus fort, plus haut dans un élan de cohésion et de complémentarité», a indiqué le ministre Tonato. Selon le Depaf, Memanton Boni Yalla, au 30 septembre 2023, le budget du secteur du cadre de vie et des transports est globalement exécuté à 56,95% en termes d’exécution, 76 en termes d’engagement financier et 64,60% en termes d’ordonnancement. Comparés à la gestion 2022 où, c’était respectivement de 51,53%, 67,21% et 56,03%. Ces taux traduisent objectivement une amélioration des performances par rapport à l’exercice budgétaire antérieur. Ceci, malgré quelques difficultés d’ordre technique que rencontre la Dpaf pour faire des analyses des chiffres et d’apprécier les performances. A préciser le Mcvt dispose d’un budget relativement important de plus de 375 milliards depuis la fusion de l’ex Ministère du cadre de vie et de développement durable et de l’ex ministère des infrastructures et des transports.

Anselme HOUENOUKPO