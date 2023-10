MCVT/Lutte contre le changement climatique: Le Bénin bientôt doté d’un système de gestion des données environnementales

Vues : 12

Vue partielle des participants à la présentation

Dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, le Ministère du cadre de vie et des transports (Mcvt) en charge du développement durable travaille à doter le Bénin d’une variété d’outils techniques. Le dernier en passe d’être mis en place est le système de gestion de l’information climatique au Bénin. Cet outil qui va permettre de colleter et de gérer des données environnementales est une initiative du CBIT (l’Initiative de Renforcement des Capacités pour la Transparence Bénin) en collaboration avec ledit Ministère et l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO). Pour en donner plus de précision, l’expert national retenu pour le projet a animé dans la matinée du vendredi 20 octobre 2023, une séance d’information et de cadrage avec plusieurs cadres au siège de la FAO. A travers les échanges, il convient de noter que l’objectif poursuivi est de permettre au Bénin de disposer dans les mois à venir d’un outil fiable, innovant et durable. Un outil viable qui participe à la collecte des données sur les émissions de gaz à effet de serre, les mesures d’atténuation et des actions d’adaptation à mettre en œuvre. Il s’agira d’un système d’information qui permettra de collecter, d’organiser et d’analyser les données nécessaires pour évaluer cette nouvelle dynamique afin d’identifier les actions urgentes et les orientations nécessaires pour que la gestion se passe dans le respect des normes internationales et des conventions signées par le Bénin.

Parlant de l’initiative CBIT, Dr. Edgard Romaric Akpovo, le coordinateur National de l’initiative a fait savoir qu’elle a pour vocation, à travers l’un de ses résultats, de pouvoir constituer une base de données dans les secteurs de l’énergie, de l’agriculture, de la foresterie et d’autres affectations des terres pour une transparence accrue dans la mise en œuvre et le suivi de la Contribution Déterminée au niveau national. «Nous nous devons de respecter ces engagements internationaux à travers ces différents rapports que nous devons présenter sur les changements climatiques », a-t-il indiqué avant que Clément Kotan, Directeur Général de l’unité Protection de l’environnement du Mcvt ne précise «c’est une rencontre pour pouvoir voir le meilleur système communicationnel d’information que nous pourrons avoir. Et sur cette base déjà, il y a eu une large consultation au niveau de chaque acteur ». Ils se réjouissent du coup, du travail déjà fait, ainsi que les moyens pour réussir la mission et les autres éléments techniques qui entrent dans le cadre l’élaboration que l’expert en charge de la réalisation du système a présenté.

Anselme HOUENOUKPO