Soutien du IFC au secteur privé béninois: Makhtar Diop annonce à Talon un investissement de 100 millions de dollars

Le chef de l’État, Patrice Talon, a reçu en audience, le jeudi 02 mai 2024, au Palais de la Marina, le Directeur Général de la Société Financière Internationale (IFC), en visite de travail au Bénin. Les deux personnalités ont échangé sur les opportunités de coopération et de partenariat entre le Bénin et la SFI en vue de promouvoir le développement économique et social du Bénin. Il s’agit précisément de la politique de création d’emplois de qualité, du développement économique et de la promotion de la prospérité partagée, du renforcement de l’investissement privé, du développement des infrastructures, de l’amélioration du climat des affaires en vue de favoriser une croissance tirée par le secteur privé, particulièrement dans les secteurs de l’agroalimentaire, du numérique, du textile, de l’industrie et du tourisme. Tout en saluant les réformes économiques entreprises par le gouvernement béninois sous la direction du président Talon, il a mis l’accent sur l’importance de soutenir les initiatives visant à stimuler la croissance économique et à créer des emplois pour la population. À ce propos, il a annoncé un investissement de près de 100 millions de dollars au Bénin pour soutenir le secteur privé béninois. « Je connais bien le Bénin parce que j’ai couvert la région Afrique du côté de la Banque mondiale pendant six (06) ans. Donc, j’ai eu l’occasion de voir les progrès réalisés par le Bénin. Je voudrais dire que j’ai été extrêmement impressionné de voir les progrès que le Bénin a réalisés sous la présidence de Patrice Talon et de voir comment le rôle du secteur privé est accru ; un rôle que nous voulons porter à un niveau tout à fait différent. La SFI va investir près de 100 millions de dollars au Bénin et nous souhaiterions dans les années à venir multiplier ce chiffre par 1.5 à 2, pour atteindre progressivement 200 millions de dollars d’investissements au Bénin. Les opportunités sont multiples dans les secteurs du numérique, de l’agriculture, du textile, des PME et dans le secteur de l’énergie », a-t-il laissé entendre.