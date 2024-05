Accès à l’eau potable et contribution à la réalisation de l’ODD6: Direct-Aid Bénin lance la construction de 60 ouvrages hydrauliques

Visits: 1

Photo d’ensemble après le lancement

Malgré les efforts considérables du gouvernement, l’accès à l’eau potable n’est pas encore assuré pour toutes les populations, notamment celles vivant dans les zones rurales. Or, l’indisponibilité de l’eau a des conséquences directes économiques et sociales sur les habitants de ces régions. C’est dans cette logique qu’en vue d’améliorer l’accès à l’eau potable et de contribuer à la réalisation de l’Objectif de Développement Durable numéro 6 (ODD6), l’organisation internationale Direct-Aid a décidé de construire 60 ouvrages hydrauliques modernes, équipés de systèmes solaires, répartis sur l’ensemble du territoire. La cérémonie de lancement de cette première phase de construction a eu lieu le jeudi 16 mai 2024 dans les locaux de l’organisation à Cotonou. Fondée en 1981 et installée au Bénin depuis 1987 grâce à un accord signé avec le gouvernement, l’organisation internationale koweïtienne Direct-Aid ne cesse de répondre aux besoins des populations, surtout celles défavorisées. Direct-Aid est une organisation internationale koweïtienne à caractère humanitaire, social et de développement. Elle a pour objectif de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations africaines. Pour y parvenir, elle intervient dans plusieurs domaines, principalement la réduction de la pauvreté, la promotion de la santé et du bien-être, la garantie d’une éducation de qualité, ainsi que l’eau et l’assainissement. Ses réalisations ne sont plus à démontrer. Elle est devenue un acteur d’utilité publique dans le développement et dispose de sept centres socio-éducatifs sur l’étendue du territoire national. « La problématique de l’eau figure au cœur des Objectifs de Développement Durable dont l’ODD6 : ‘’garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau’’. Il est donc essentiel de déployer des infrastructures hydrauliques dans les zones rurales », a déclaré le représentant résident au Bénin de Direct-Aid, Abdellah El Qacimi. Pour lui, le lancement de cette première phase de construction des 60 ouvrages hydrauliques, constitue un défi pour renchérir plusieurs de leurs efforts de renforcement de partenariats avec le gouvernement. Abdellah El Qacimi a exprimé sa gratitude aux autorités béninoises. Représentant le ministre de l’Énergie, de l’Eau et des Mines, Alassane Mahamadou, a exprimé la gratitude des populations pour lesquelles Direct-Aid œuvre pour que l’accès à l’eau potable soit une réalité. Cette intervention complémentaire aux actions du gouvernement Direct-Aid en matière d’accès à l’eau potable est cruciale. Profitant de l’occasion, il a invité les entreprises chargées des travaux à faire preuve de sérieux afin que les populations bénéficient d’infrastructures de qualité.