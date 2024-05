Lutte contre le terrorisme: Un nouveau soutien du  gouvernement américain au Bénin

Visits: 0

L’armée béninoise vient de recevoir un nouveau soutien du gouvernement américain dans la lutte contre le terrorisme. Il s’agit d’un lot de matériels militaires composés des récepteurs GPS, des camions citernes Jet A1, des équipements de protection individuelle et collective, des effets vestimentaires, du matériel de communication et autres. Un don d’une valeur globale estimée à 1,8 milliard de franc CFA. C’est l’Ambassade des États-Unis près le Bénin qui a procédé à la remise desdits matériels à l’armée béninoise le mardi 30 avril 2024. Lors de cette remise, l’Ambassadeur des États-Unis près le Bénin, Brian Shukan a expliqué que c’est un « geste du gouvernement américain pour soutenir le Bénin dans ses efforts de lutte contre le terrorisme ». Il ajoute que l’Ambassade des États-Unis près le Bénin met également à la disposition de l’armée béninoise, du personnel pour la formation et la conduite d’opérations de ravitaillement sûres et efficaces des aéronefs et à l’entretien des véhicules. Hormis le domaine militaire, les États-Unis soutiennent le développement du Bénin à travers la réalisation de projets et d’infrastructures. L’Ambassadeur Brian Shukan a cité en l’occurrence, l’expansion et la modernisation du port de Cotonou, du réseau électrique, la reconstruction de voies ou les réformes du secteur des transports.

Cette cérémonie de remise des équipements a été marquée par la signature d’un Mémorandum de transfert entre les deux armées et d’un protocole d’accord entre les deux pays. À cette occasion, le Ministre délégué auprès du Président de la République chargé de la Défense Nationale a exprimé sa reconnaissance au gouvernement américain qui reste l’un des premiers soutiens du Bénin depuis les premières attaques terroristes sur son territoire. Pour Fortunet Alain Nouatin, ce geste symbolise l’amitié, la solidarité et l’engagement des deux Nations pour la paix et la sécurité. « Les vrais amis sont ceux qui vous soutiennent dans les moments de doutes, de critiques. Les FAB n’oublieront jamais votre engagement à leurs côtés pour faire échec au terrorisme », a-t-il laissé entendre. Les équipements remis à l’armée béninoise permettront aux soldats de combattre plus efficacement et en toute sécurité, de mener leur mission dans les environnements austères à la protection des troupes et au ravitaillement des vecteurs aériens pour garantir une réaction efficace dans des situations critiques.