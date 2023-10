Secteur de l’énergie: Le Mca-Bénin II fait le bilan de ses activités

Vues : 14

Le programme Millennium challenge account Bénin II (Mca-Bénin II) est venu à terme. Dans une interview accordée à ‘’La Nation’’, Joël Akowanou, directeur des opérations du Mca-Bénin II, a fait le bilan du programme et jette un regard prospectif sur l’avenir du secteur de l’énergie au Bénin.

Quel bilan fait-il du projet Production d’électricité : Au cours de l’entretien, Joël Akowanou, directeur des opérations du Mca-Bénin II, a fait savoir que les réalisations du programme s’orientent essentiellement autour de l’accompagnement du gouvernement béninois dans la dynamique qui a permis de recruter un producteur indépendant d’électricité. A le croire, le programme a accompagné le gouvernement jusqu’à la phase de bouclage commercial. « Les activités qui permettent de soutenir cette transaction que le programme a menée, c’est tout ce qui est lié à la sécurisation des sites abritant les quatre centrales solaires de Bohicon (15MWh), Parakou (15MWh), Djougou (10MWh) et Natitingou (10MWh). Donc, il était question de sécuriser le foncier au niveau des quatre centrales solaires. Et quand on parle de sécurisation du foncier, il y a eu beaucoup d’activités connexes comme l’indemnisation des personnes affectées par le projet », a-t-il expliqué.

Que retenir du volet distribution d’électricité : A ce niveau, le directeur des opérations du Mca-Bénin II, a noté que le programme Mca-Bénin II, a construit et réhabilité des sous-stations au niveau national, des lignes électriques aériennes et souterraines et aussi changé les plans de tensions. « Nous avons réhabilité les lignes électriques mais en plus de cela, il y a eu le projet majeur de construction du dispatching au Bénin qui est une nouveauté. Quand on parle de dispatching, c’est une tour de contrôle électrique donc, nous sommes dans les technologies innovantes », a-t-il ajouté. En plus du dispatching, Joël Akowanou a aussi précisé qu’il y a eu d’autres interventions au niveau du réseau électrique, notamment l’élaboration de manuels, l’exécution des études, etc. « Par exemple, nous avons commandité une étude sur la protection du réseau, que nous avons mise à la disposition des sociétés d’énergie de la place en l’occurrence la Sbee mais également de la Ceb », dit-il. Ces études, selon lui, permettront à ces sociétés de s’en inspirer pour pouvoir élaborer un système ou un réseau électrique plus performant contre les différentes intempéries.

Quid de l’accès à l’électricité hors réseau :Pour ce qui est de ce projet,Joël Akowanou, directeur des opérations du Mca-Bénin II, a confié que le programme s’est consacré d’abord à élaborer un environnement propice pour l’électrification hors réseau, « c’est-à-dire mettre en place un cadre réglementaire qui permet aux investisseurs étrangers de pouvoir faire de l’électrification rurale ». Ainsi, poursuit-il, le programme a lancé plusieurs appels à projets pour recenser des projets utilisant de l’énergie renouvelable et ceux qui ont été sélectionnés couvraient un certain nombre de segments. « Il y a eu d’abord des projets qui couvrent les infrastructures publiques essentielles. Les promoteurs ont eu à installer des pompes solaires, des lampadaires solaires pour que des communautés soient alimentées. Il y a eu la catégorie des mini réseaux qui a connu une effervescence, car beaucoup de promoteurs privés se sont intéressés à venir vendre de l’électricité au Bénin, bien entendu, en signant une convention de concession avec l’Etat représenté par l’Aberme. Ces promoteurs, aujourd’hui, sont en train de construire des mini réseaux, à travers tout le territoire béninois. Nous avons des témoignages palpables où des gens nous ont dit : nous n’avons plus besoin d’aller à Cotonou pour regarder la télévision », a-t-il fait savoir.

Entre les lignes : Pour le directeur des opérations du Mca-Bénin II,Joël Akowanou, le secteur de l’énergie est un vaste chantier et il faut mettre chaque segment au niveau : production, transport et distribution. Toutefois, il a souligné qu’il reste beaucoup à faire afin que le Bénin soit totalement indépendant dans la production et la distribution de l’énergie électrique.