Wilfried Houngbédji à propos du nouveau président  des Démocrates:  « Le président Yayi a fait du Yayi et  on prend acte… »

Vues : 213

Wilfried Houngbédji, porte-parole du gouvernement

Le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji s’est prononcé sur le changement intervenu à la présidence du parti Les Démocrates lors de leur 1er congrès ordinaire à Parakou. A cette occasion, Eric Houndété qui présidait le parti a cédé son fauteuil à Boni Yayi, auparavant président d’honneur de ce parti. Interrogé sur la désignation de Yayi à la tête dudit parti, Wilfried Léandre Houngbédji a fait savoir que « C’était prévisible. Nous n’étions pas du tout surpris ». C’était le vendredi 20 octobre 2023, à la faveur de ses échanges avec la presse à Porto-Novo, qu’il a fait cette déclaration. Du côté du gouvernement, l’on est pas du tout été surpris des nouvelles charges de Boni Yayi. « Pour nous, il n’y avait aucune surprise parce que c’était une équation à zéro inconnu. Le président Yayi a fait du Yayi et puis on prend acte et la vie continue tout simplement. Pour lui, il n’y a pas plus important pour le gouvernement que l’exécution de son programme d’action. « Le gouvernement s’emploie à mettre en œuvre son programme d’action au bénéficie de l’amélioration des conditions de vie des populations béninoises des 77 communes de notre pays. Il n’y a pas plus important que ça pour le gouvernement. Notre seul agenda, c’est l’exécution du programme d’action du gouvernement afin que les conditions de vie des béninois s’en ressentent positivement.

Alban TCHALLA