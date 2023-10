Championnat national amateur de handball : Les équipes en lice fixées sur leurs adversaires

Vues : 2

La phase finale du championnat national amateur de handball va se tenir du 16 au 22 octobre 2023 au Hall des arts, loisirs et sports (Hals) de Cotonou. En prélude à cette compétition, le comité d’organisation poursuit les préparatifs. Aux dernières nouvelles, c’est le tirage au sort constitutif des groupe qui a été fait en présence des représentants des équipes. C’était le jeudi 12 octobre au siège de la fédération béninoise de handball. Ainsi, les huit équipes masculine issues des phases zonales (A, B, C) sont réparties dans deux groupes de 4. Le groupe A sera conduit par deux équipes de la zone A à savoir Aspac et Adjidja. A ces deux, s’ajoutent Aso Baobab (zone B) et Bosco Stars (Zone C). Pour sa part, le groupe B comportent également deux représentants de la zone A en l’occurrence Flowers et Volcan qui seront opposés à Flambeau (zone B) et à Faucons (zone C). Chez les dames, il faut retenir que le tournoi se tiendra en formule linéaire. Ainsi, l’unique groupe est composé de de 4 équipes de la zone A à savoir Flowers de Cotonou, Aspac de Cotonou, Aso Modèle de Porto-Novo, Academia HC de Cotonou ainsi qu’une équipe de la zone C dénommée Espoir de Parakou.

Voici la composition des différents

Groupe A

ASPAC

ADJIDJA

ASO BAOBAB

BOSCO STARS

Groupe B

VOLCAN

FLOWERS

FLAMBEAU FAUCONS

Anselme HOUENOUKPO