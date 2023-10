Campagne de démobilisation autour du congrès des Démocrates: Éric Houndété dénonce et invite ses militants à résister

Vues : 87

L’He. Eric Houndété, président du parti « Les Démocrates »

Le parti Les Démocrates tient son premier congrès à Parakou les 14 et 15 octobre prochain. Depuis l’annonce de cet évènement, le président du parti, Éric Houndété a constaté un appel à la démobilisation de ses militants tant sur les réseaux sociaux que dans la presse. Face à cette campagne aux allures diffamatoires contre son parti, Éric Houndété a sorti un communiqué le 12 octobre 2023, pour rassurer et appeler ses militants à une grande mobilisation autour de leur congrès. Il dénonce ces inventions calomnieuses qui visent à déstabiliser les militants et les ébranler pour ainsi saper à l’unité du parti. Par la même occasion, il invite les militants à faire preuve de discernement et de résilience face à ces épreuves. « Tournons-nous vers la sagesse. Renforçons notre solidarité et restons unis, surtout en prévision de notre prochain Congrès à Parakou en vue de construire ensemble un avenir radieux pour notre parti et pour le Bénin. Le seul défi qui doit nous mobiliser aujourd’hui est la restauration de la démocratie, le pain et la paix pour les beninois », a écrit Eric Houndété dans ce communiqué.

A. T.