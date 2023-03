Challenge Trophy féminin 2023 de Handball : Voici les juniors et cadettes présélectionnées par les encadrements techniques

Vues : 6

Du 11 au 15 avril prochain, deux équipes nationales féminines de handball prendront part à la phase zonale (Zone 3) de l’édition 2023 du Challenge Trophy qui aura lieu à Accra (Ghana). Il s’agit des sélections cadettes et juniors féminines béninoises de Handball dont les constitutions se peaufinent déjà. D’ailleurs, le Directeur Technique National de la Fédération Béninoise de Handball, Basile Nouatin, a dévoilé la liste des présélectionnées. Chez cadettes, 31 joueuses sont retenues tandis que chez les juniors, elles sont 28. Ces joueuses sont invitées à participer à la première phase de préparation. Parmi elles, on retrouve les meilleures du championnat national des classes sportives et celles de la phase finale des championnats nationaux cadets et juniors qui se sont déroulés en février dernier à Ouidah.

La liste des 28 Juniors

Gardiennes : Houedanou Raïssa (Flambeau) ; Hounye Immaculée (Flambeau) ; Tossou Attikou Sabine (Espoir) ; Dossou Belvis (Ondo); Hadji D. (Aso Baobab).

Ailières gauches: Toutouhadassi Ange(Flambeau) ; Fanou Islamia (Espoir) ; Béhanzin Percide (Synergie) ; Hologan Nadège (Aso Modèle).

Arrières gauches: Biaou Belvida (Espoir) ; Affia Florence (Espoir) ; Migan Emma (Aso Modèle) ; Tchacou Irène (Aso Modèle) ; Sinzogan Chérita (Flowers); Sodovon Emmanuela ( Escurf); Gani c.(Faucon) ; Gnanguenon Donatienne ( Academia) ; Djibril Moudjanath (Assec).

Demi- centres : Tchekpo Primoelle (Flambeau) ; Kora R. (Faucons); Honfo Élodie (Academia)

Ailières droites : Guedou Marcharelle (Flambeau) ; Migniganso Bénédide (Ouragan)

Arrières droites: N’tcha Marlyne (Éperviers) ; Anato Aude (); M’po Valentine (Assec)

Pivots : Gbétablé Nadège (Flambeau) ; Montcho Valérie (Aso Modèle) ; Agniké Aride (Flowers).

La liste des 31 cadettes

Gardiennes : Adégounlé Blandine (Aso Modèle); Guendehou Dinoussia (Flowers) ; Bessi Rafiatou (Flowers) ; Houngbo Constantine (Synergie) ; Ossote Solomée (Éperviers)

Ailières gauches: Adjibri Istidjiba (Aso Modèle) ; Azonnadou Joséphine (Synergie) ; Assogba Fallone (Espoir)

Arrières gauches: Kpinzou Kèmi (Aso Modèle); Kplégou Agnès (Flowers); Godje S. Edwige(Synergie); Natta Valentine (Éperviers) ; Noumonvi Ella (Ouragan) ; Akodjenou Vicentia (CEG Sèmè-Kraké)

Demi-centres : Zodehougan Claire (Aso Modèle) ; Zannou Nathalie (Aso Modèle), Adjakpa Marina (Espoir) ; Agougan Bénédicte (Ondo) ; Tchao Mouklasiath (Assec); Adjamon Larissa (Sèmè-Kraké ; Boukari L. (Flambeau)

Ailière droite: Houngbo Marina (Ondo)

Arrières droites: Edah Victoire (Flowers), Houngnissi Grâce (Flowers) ; Pedanu Amorina (Escurf) ; Sossoukpè Athalie (Escurf) ; M’po Valentine (Assec)

Pivots : Aizonou Sidonie (Synergie) ; Lawani Fridaos (Ondo)

Anselme HOUENOUKPO