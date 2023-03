Pratique sportive à la base : Le Cnos Ben dote le centre OlympAfrica de Bantè de matériels sportifs

Vues : 7

Le Directeur Félix Ayéla (au milieu) recevant symboliquement une partie des matériels

Ce que vous devriez savoir : Permettre aux enfants du centre Olympafrica de Bantè à travailler avec les matériels qu’il faut. C’est l’objectif que vise le Cnos Ben qui a fait don de matériels sportifs modernes audit centre. La remise de ces matériels a été faite, le jeudi 9 mars 2023, au siège de l’institution à la Haie vive. Elle a été assurée par le secrétaire général du comité national olympique et sportif béninois, Fernando Hessou. Représentant le centre, c’est le directeur Félix Ayéla qui a reçu le don d’une valeur d’un million six cent quarante-deux mille deux cent quarante (1.642.240) francs cfa. Il s’est dit très content au nom des milliers d’enfants que ces matériels vont aider à perfectionner les talents. «Pour ces matériels qu’on vient de recevoir, on ne peut s’estimer heureux. Ma joie est immense», a d’abord lâché le Directeur Ayéla avant de poursuivre « parce qu’entre temps, on utilisait des matériels précaires. Mais à partir d’aujourd’hui, ce ne sera plus le cas. Car, nous venons d’être dotés de matériels modernes et je pense que le centre est lancé ». Il a ensuite remercié le comité national olympique et sportif béninois. Pour sa part, le secrétaire général, Fernando Hessou a indiqué que «en effectuant cette remise, le Cnos Ben s’attend à ce que le projet O!Yes soit mené à Bantè dans les meilleures conditions ; que ce centre Olympafrica qui est le premier du Bénin continue de faire son boulot comme cela se doit et tel que le souhaite la fondation Olympafrica». «Vous savez, sans le matériel qui sied on ne peut pas pratiquer le sport comme cela se doit», a insisté Fernando Hessou heureux de savoir que cette contribution de comité national olympique et sportif béninois va apporter une révolution au niveau de la pratique du sport dans ce centre. Il n’a pas manqué d’inviter les responsables à prendre soins des matériels.

La remise de la table de Teqball par les responsables de la fédération béninoise du Teqball

Ce qu’il faut retenir du projet O ! YES : D’après les explications du directeur Félix Ayéla, ce projet O!Yes est une initiative de la fondation OlympAfrica dont le siège est basé au Sénégal. O! Yes signifie OlympAfrica Youth Empowerment Sports en anglais et l’éducation des jeunes par le sport pour se développer, en français. Il vise l’éducation des enfants par le sport. Une des raisons pour lesquelles cette action d’équipement du centre que fait le Cnos ben qui pense que ‘’l’élite de demain doit être formé dès maintenant’’ est d’une grande importance. D’ailleurs, avec les moyens précaires, le centre est pratiqué par un nombre important d’enfants de Bantè parmi lesquels certains sont déjà révélés au niveau du football. «Maintenant que les matériels sont plus modernes, les gens seront beaucoup plus intéressés et les résultats seront encore plus meilleurs», a fait savoir le directeur Félix Ayéla.

Par ailleurs : Il faut souligner que le premier centre OlympAfrica au Bénin, initiative de l’ancien président de Cnso Ben, Feu Marius Francisco, et de son secrétaire général devenu président du comité, Julien Minavoa, est créé depuis 2003. Il est soutenu par Barcelone qui, il y a de cela 3 mois, a organisé à Lomé, une formation sur comment faire progresser ce programme dont le but est non seulement d’éduquer, mais aussi de détecter et de former les enfants pour qu’ils deviennent des élites de demain.

Voici la liste intégrale des matériels remis

10 ballons de football -30 cônes H 48 cm-10 cerceaux 73cms-5 paquets de balles de tennis-10 ballons de basketball-2 échelles de rythme-1 pompe ballon-9 chronomètres+sifflets-2 tapis gymnastique puzzlematt-150 chasubles-4 poteaux de petit camp-1 tableau conférence-des marqueurs-1 ruban boîtier ouvert-50 banderoles-13 témoins (bâtons de relai)-une table de Teqball.

Anselme HOUENOUKPO