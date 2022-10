Coopération internationale au tour du handball : Les fédérations béninoise et française ensemble pour développer la discipline au Bénin

Vues : 2

L’échange de parapheurs par le deux présidents devant le ministre des sports béninois, Oswald Homeky

Ce que vous devriez savoir : Le Bénin et la France ont signé un accord pour booster le handball béninois. C’est ce que retient de l’acte posé par les présidents des fédérations des deux pays. Mariage entre partenaires sérieux, ce mémorandum d’entente dont la cérémonie de signature est tenue le jeudi 27 octobre 2022, au ministère des affaires étrangères et de la coopération, va permettre à la fédération béninoise de bénéficier d’un accompagnement rigoureux notamment dans le domaine de la formation. La signature de ce mémorandum d’entente réalisée sous les regards du ministre des sports, Oswald Homeky, est la formalisation d’une collaboration entamée depuis quelque temps par les deux fédérations.

Ce que disent les autorités : Au terme la signature, le président de la Fédération béninoise de handball (FBHB), Sidikou Karimou se réjouit de la concrétisation de l’acte. « Je suis un président de fédération doublement heureux parce que nous avons aujourd’hui avec la signature de ce mémorandum, un partenaire de référence», a fait savoir le président qui prend «l’engagement de tirer le meilleur de ce mémorandum pour que, d’ici quelques années», les Béninois puissent voir les fruits de la plante mise en terre ce jour. Pour sa part, le président de la fédération française de handball, Philippe Bana, a précisé que le comité qu’il représente «est là pour accompagner, pour aider » la fédération béninoise qui l’a sollicité». «Nous n’avons pas de savoir extraordinaire, simplement nous serons aux côtés de nos amis, aux côtés d’un projet qui est porté de manière magnifique pour toute l’Afrique en termes d’exemple et de pilotage », a-t-il indiqué. Selon lui, la fédération française ne vient pas faire de miracle. C’est le sérieux qui va caractériser la réalisation des différents projets qui fera aboutir au développement escompté. Le ministre des Sports, Oswald Homeky, présidant la cérémonie de signature a, pour sa part, rassuré le partenaire français. «Vous pouvez être sûrs que vous parlez à des partenaires sérieux. Tout expert que vous allez déployer dans ce pays ; tout équipement que vous allez mettre à notre disposition ; tout programme que vous allez concevoir avec nous ; ou tout franc que vous allez investir dans ce pays, sera géré avec beaucoup de sérieux, beaucoup de transparence, avec la conscience que nous avons à profiter de l’expertise de ceux qui ont fait le chemin avant nous», a précisé le ministre.

Par ailleurs : La Fédération béninoise de handball, avec cet accord, sera accompagné sur deux principaux axes. Le premier concerne la formation, plus précisément, la formation des cadres que la Fédération française, avec son expertise va sélectionner et la préparer pour assurer la formation des préposés à l’élite, la détection et la formation des jeunes talents dans les régions. Le second axe, concerne la structuration du handball béninois à l’aide d’outils digitaux. Avec cet outil qui sera mis à la disposition de la Fbhb, tous les pratiquants, quel que soit leur âge, seront recensés. Cet outil va également permettre de recueillir un nombre de données importants qui serviront à objectiver l’ensemble des programmes à mettre en œuvre.

Anselme HOUENOUKPO