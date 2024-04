Marche annoncée contre la cherté de la vie: Le gouvernement appelle les centrales à une coproduction des solutions

Visits: 2

En prélude à la marche pacifique de protestation contre la cherté de la vie, qu’organisent les centrales syndicales, le Ministre d’État, chargé du développement et de la Coordination de l’action gouvernementale, Abdoulaye Bio Tchané a initié une séance de travail avec les organisateurs de ladite marche. Étaient présents à cette rencontre tenue le mercredi 24 avril dernier, les ministres AdidjathouMathys, de la Fonction Publique, AlimatouShadiyaAssouman, de l’Industrie et du Commerce, Yvon Détchénou, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et de la Législation. Les organisateurs de la marche présents à cette rencontre, sont entre autres, le Secrétaire Général de la CGTB, MoudassirouBachabi, Secrétaire Général de l’UNSTB, ApollinaireAffewé, 1er Secrétaire Général Adjoint de la CSA-BENIN, Richard d’Almeida, 2ème Secrétaire Général Adjoint de la COSI-BENIN, MachioudBatoko.

Au cours des échanges, le Ministre d’État, a indiqué que le point qui a surtout retenu l’attention du gouvernement dans le communiqué et la note circulaire des organisations syndicales, est la cherté de la vie. C’est pourquoi, dit-il, le gouvernement a décidé de rencontrer les organisateurs de la marche pour leur faire savoir qu’il n’est pas resté indifférent à la cherté de la vie depuis 2016. Le ministre a rappelé qu’une tournée nationale a été organisée en 2022 pour sensibiliser les populations sur les efforts du gouvernement. À la suite de cette tournée gouvernementale, poursuit-il, des mesures ont été prises en faveur des travailleurs notamment des agents de l’État en 2022 et des AME en 2024. Le Ministre d’État a ainsi précisé qu’en invitant les organisateurs à cette séance, le gouvernement n’a aucune intention d’empêcher la marche pacifique du 27 avril 2024 mais juste partager avec eux ses efforts sur les motifs de la marche. Abdoulaye Bio Tchané a annoncé que la Commission Nationale de Concertation, de Consultation et de Négociations Collectives gouvernement et Centrales et Confédérations syndicales sera convoquée dans les jours à venir pour aborder les points revendications objets de la marche. Le Ministre a, pour finir, rassuré les organisateurs de la marche de la volonté constante du gouvernement d’améliorer les conditions de vie et de travail des travailleurs et par ricochet du peuple béninois.

Au terme des échanges, les représentants des Centrales et Confédérations syndicales se sont montrés réceptifs aux explications du ministre d’Etat. Ils exhortent enfin le gouvernement à une coproduction des solutions aux problèmes.