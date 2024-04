Forte production de céréales au Bénin: Des semences hybrides pour booster les rendements

Visits: 0

Des grincements de dents s’observent depuis un moment, au regard de la cherté des certaines céréales, notamment le maïs et le riz. Le mardi 23 avril 2024, le Ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche, Gaston CossiDossouhoui, a rencontré à son cabinet, des acteurs des interprofessions du riz et du maïs et les importateurs des semences de maïs et de riz hybrides. A cette occasion, il a exposé les dispositions prises par le Gouvernement pour améliorer les productions et productivités dans leurs filières respectives. Au cours des échanges, le ministre a indiqué que se lamenter ne résout pas les problèmes, mais qu’il est plutôt impérieux d’affronter les réalités avec détermination. Il a insisté sur la nécessité de consommer ce qui est produit et de produire ce qui est consommé localement, appelant ainsi à une prise de conscience des producteurs. Le Ministre a également souligné que la seule manière de maintenir une production régulière est d’augmenter les rendements à l’hectare, ce qui nécessite l’utilisation d’intrants de qualité, notamment les semences hybrides. Pour définitivement rendre disponible et à moindre coût les céréales les plus consommées au Bénin, le riz et le maïs, le Gouvernement a multiplié les initiatives et les actions au profit des producteurs. Concernant les efforts entrepris, le Ministre Dossouhoui a souligné la facilitation par le gouvernement de l’importation de semences hybrides de maïs et de riz à haut rendement à l’hectare, ainsi que la disponibilité à temps et à moindre coût des engrais céréaliers tels que le NPK et l’urée, ainsi que des herbicides sélectifs. Il a également mentionné la possibilité actuelle de produire jusqu’à 8 tonnes de riz à l’hectare dans les périmètres aménagés, avec la perspective d’améliorations supplémentaires grâce aux nouvelles variétés de semences disponibles. Engagés à transmettre les informations et les recommandations de la réunion à leurs membres respectifs, les présidents du Cadre National des Transformatrices et Transformateurs du riz du Bénin, Honoré Hossou, et du Cadre Interprofessionnel du Maïs, Moïse Etienne Sero, ont exprimé leur reconnaissance et salué les efforts déployés par le Gouvernement pour améliorer les rendements à l’hectare de ces deux céréales.