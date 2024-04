Coopération sino-béninoise et les relations commerciales: Le Forum d’investissement Bénin-Chine 2024 ouvert à Cotonou

Visits: 1

Ce que vous devriez savoir : La deuxième édition du Forum d’investissement Bénin-Chine et une conférence de promotion de la 7e Exposition internationale d’importation de la Chine (CIIE) se sont tenues jeudi dernier à Cotonou. Initié par APIEx Bénin en partenariat avec la Société d’Investissement et de Promotion de l’Industrie (SIPI-Bénin), l’Ambassade de Chine et une panoplie de Ministères, l’événement a permis de découvrir de nouvelles opportunités d’investissement et de partenariats stratégiques entre le Bénin et la Chine. Ainsi, plus de 300 participants, notamment des responsables gouvernementaux, des représentants d’entreprises et de chambres de commerce des deux pays, ont assisté à cet événement visant à promouvoir la coopération et les relations commerciales entre les deux pays.

Que disent-ils :Selon le directeur général de l’Agence de promotion des investissements et des exportations (APIEX) du Bénin, MoubarackSoumanou, cette rencontre d’affaires entre les opérateurs économiques béninois et chinois offre une plateforme unique pour les entreprises et les investisseurs, permettant de présenter les opportunités d’investissement au Bénin, d’établir des partenariats stratégiques et de développer des projets communs. A le croire, l’un des atouts du Bénin pour un climat d’investissement compétitif réside dans sa stabilité politique et les relations pacifiques avec ses pays voisins. « Au cours de cette rencontre de deux jours, les investisseurs chinois auront l’occasion d’explorer de nouveaux marchés béninois, de rencontrer des acteurs clés du secteur économique béninois et de bénéficier d’un accompagnement personnalisé pour concrétiser leurs projets d’investissement au Benin », a-t-il fait savoir.

Pour la ministre de l’Industrie et du Commerce, ShadiyaAlimatouAssouman, le Bénin met progressivement en place des facteurs de production optimisés, permettant aux investisseurs d’opérer dans un environnement compétitif et de rentabiliser leurs investissements. « La création de zones franches industrielles et des zones économiques spécialisées qui offrent des avantages fiscaux et douaniers, et la mise en place d’un code des investissements attractif peuvent favoriser la mise en place d’un environnement incitatif pour attirer plus d’investisseurs », a-t-elle ajouté.

Entre les lignes :Au cours de la conférence de promotion, le Bureau des expositions internationales d’importation de la Chine a présenté en détail la China International Import Expo (CIIE)et a signé avec la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin un mémorandum de coopération.