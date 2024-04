Médias/Journal « Aujourd’hui au Bénin »: Ce qu’il en est réellement de la polémique autour de ses publications

Visits: 9

Ghislain Stevens Lémon, promoteur de « Aujourd’hui au Bénin »

Depuis quelques jours, la polémique autour des publications du Journal « Aujourd’hui au Bénin », qui ne date pas d’aujourd’hui, a refait surface et tend à confondre l’opinion publique. En effet, le journal « Aujourd’hui au Bénin » existe bel et bien. De source sûre, ce n’est pas un journal fictif. Le journal est un quotidien béninois d’information avec le récépissé N°825/MISD/DC/SG/DAI/SCC délivré le 20 décembre 2005 dont Ghislain Stevens Lémon est le promoteur. Quelle est donc la situation du journal ? Selon nos informations, la situation du Journal « Aujourd’hui au Bénin », est liée à un contentieux qui l’oppose à la HAAC devant la Cour Suprême depuis 2012. Depuis ce temps, le contentieux est toujours pendant devant la juridiction. Durant cette période de cessation d’activités, un individu a usurpé le nom du journal et publie des informations à caractère diffamatoires contre des structures publiques et privées ainsi que des personnalités. Toutes les tentatives et les plaintes devant le tribunal de première instance de première classe de Cotonou en date du 13 novembre 2020, selon le Directeur de publication, Ghislain Stevens Lémon pour démasquer l’auteur de cet acte attentatoire, sont encore infructueuses.