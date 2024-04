08 ans de gouvernance et de réalisations du PAG: Les Elus locaux de Cotonou reconnaissants envers Patrice Talon

Visits: 1

En huit années de gouvernance du président Talon, la ville de Cotonou a bénéficié de meilleurs projets infrastructurels qui l’ont élevé au rang de la réelle vitrine du Bénin. C’est ce qui rend fiers et justifie la reconnaissance des chefs d’arrondissement, élus municipaux et locaux de Cotonou. Ils l’ont exprimé à travers une déclaration de presse le mercredi 24 avril 2024 dans la salle de conférence de la mairie en présence du Maire de la ville Luc Sètondji ATROKPO et de ses Adjoints. Dans cette déclaration lue par le Chef du cinquième arrondissement de Cotonou Parfait DEKOUN, les treize chefs d’arrondissement, les élus municipaux et les élus locaux de la ville ont exprimé leur profonde gratitude au gouvernement et à son Chef, le président Patrice Talon pour les investissements colossaux consentis dans la municipalité de Cotonou depuis maintenant 8 ans. Voici ci-dessous un extrait des points saillants de la déclaration :

👉🏾 Lire un extrait de la déclaration

Nous, les treize chefs d’arrondissement, les élus municipaux et les élus locaux de la ville de Cotonou avec le soutien du Maire et ses Adjoints, voudrions à travers la présente déclaration exprimer notre reconnaissance et notre profonde gratitude au Gouvernement et à son Chef, le Président Patrice Guillaume Athanase TALON pour les investissements colossaux consentis dans la Municipalité de Cotonou depuis maintenant 8 ans.

En effet, Depuis 2016, une nouvelle dynamique de développement est en cours dans notre pays le Bénin. Elle est dénommée “le Nouveau Départ”, marqué par une méthode inédite de gouvernance et de promotion de la destination Bénin. La portée des ambitions du chantre de ce nouveau départ a été exposée aux Cotonois et Cotonoises ainsi qu’aux autres citoyens du Bénin dans les documents stratégiques de développement PAG I ayant couvert le premier quinquennat et le PAG II dont les réalisations sont en cours dans les localités de notre pays y compris la ville de Cotonou.

Nous Élus locaux et municipaux de Cotonou, nous réjouissons particulièrement en cette période qui marque la 8ème année de cette belle épopée de rupture avec les éléphants blancs, pour un Nouveau Départ.

En huit années de gouvernance du Président Patrice Athanase Guillaume TALON, la Capitale économique de notre pays, Cotonou, a bénéficié des meilleurs projets infrastructurels qui l’ont élevé au rang de la réelle vitrine du Bénin. Ce qui nous rend fiers et qui justifie, notre reconnaissance aujourd’hui.

👉🏾 1-Les travaux de l’épi réalisés à l’est de Cotonou ont permis de sauver plusieurs habitations qui étaient sous la menace de l’avancée de la mer. Ces populations côtières étaient dans la détresse, impuissantes face à l’avancée de la mer depuis les années 1980. Aujourd’hui, grâce à cet effort très louable, les populations riveraines du 1er et du 4ème Arrondissement vivent dans la quiétude. Cette œuvre contribue à leur bien-être, ce qu’on peut qualifier d’une action environnementale, économique, sécuritaire et socialement équitable étant donné que le social n’est pas que l’octroi de micro crédits, mais c’est aussi toute œuvre qui contribue au bien-être de la population.

👉🏾 2- La construction et la modernisation des marchés secondaires de Cotonou avec des normes requises au niveau du 1er, 3ème, 5ème, 8ème, 9ème, 11ème et 12ème Arrondissement de Cotonou. Ces réalisations renforceront le nombre de places disponibles dans les marchés qui était est un problème crucial des usagers de ces marchés. Ils permettront de régler en partie le problème de la gestion de l’occupation anarchique des espaces publics et les abords des artères de la ville. Ils favoriseront dès leur mise en service un cadre d’activité économique attrayant, sécuritaire et réglementé.

👉🏾 3- La réalisation dans tous les treize arrondissements de Cotonou, des travaux d’asphaltage et de pavage des différentes rues ont métamorphosé nos quartiers. Notre cadre de vie est plus attrayant et la mobilité plus aisée.

Ces réalisations ont impacté très positivement notre mobilité quotidienne et toute la population en jouit par l’accès plus facile dans les différentes localités, la réduction des coûts de réparation et d’entretien de nos moyens roulants, la réduction des secousses corporelles qui induisent des effets néfastes sur la santé, la réduction sensibles des inondations dans les zones ayant bénéficiées de ces réalisations d’où un impact positif sur le plan environnemental, économique et social.

Entre autres réalisations dans secteur, on peut citer:

la route carrefour quittant le Ciné concorde et joignant la RNI 1 au niveau du rond-point Sékandji ;

la corniche de 12 km quittant la descente de l’ancien pont passant la berge sud est derrière l’hôtel du Lac pour atteindre le berceau de la démocratie béninoise PLM ALEDJO, lieu historique dans l’histoire politique du Bénin dont la rénovation est en étude;

le boulevard de la Marina quittant la direction de Loterie Nationale du Benin, rond point Erevan et joignant la Route des pêches, cette réalisation au vu de sa beauté est unique au Bénin ;

la route quittant le carrefour Godomey magasin passant par akogbato pour atteindre la route des pêches, permet de soulager les difficultés de mobilité des cotonois et surtout les populations riveraines de cette zones, elle favorise un détour rapide de la ville de Cotonou et permet de désengorger les autres axes de circulation;

l’asphaltage de toutes les rues des quartiers Haie-vive-Cocotier et cadjehoun Agonga, pour ne citer que ceux-là.

👉🏾 4- La réalisation en cours des travaux d’assainissement pluvial à Cotonou à travers le Projet d’Assainissement Pluvial de Cotonou (PAPC) pour un montant de plus 264 milliards et le Programme d’Adaptation des Villes au Changement Climatique (PAVICC). Ces travaux vont réduire de façon drastique l’inondation fluviale, assainir notre cadre de vie, réduire les risques des pathologies et la pollution de l’environnement issues des marécages. Ils favoriseront la mobilité dans les zones affectées par ces travaux. Tout ceci concourt au bien-être de la population et de façon équitable. C’est aussi le social.

👉🏾 5- L’extension du quai du port de Cotonou et sa modernisation permet de favoriser l’accostage des grands navires. Douze grands projets au niveau du port de Cotonou actuellement en cours de réalisations vont permettre au port d’accueillir des navires de grande capacité et augmenter la fréquence des activités portuaires, poumons de l’économie de notre nation.

L’aménagement, la modernisation et la mise aux normes internationales de l’aéroport international Bernadin GANTIN avec son parking, participent à rehausser l’image de notre pays à l’international.

Toutes ces infrastructures collaborent à la croissance des ressources financières de notre pays qui contribuent à la réalisation des dépenses publiques de souveraineté nationale.

👉🏾 6- La réalisation des places publiques emblématiques à savoir: les statuts de l’AMAZONE, BIO-GUERA et le jardin MATHIEU drainent des touristes ce qui permet d’accroître le potentiel touristique du Bénin à l’international. Ils constituent la fierté des béninois. Ces infrastructures offrent aux béninois et aux étrangers visiteurs des lieux de loisirs et de divertissement.

👉🏾 7- Le rapatriement des 26 trésors royaux à Cotonou a mobilisé des béninois et des touristes à la découverte de ces trésors royaux de notre pays. C’est historique et unique depuis les indépendances. Cet acte conduit de façon diplomatique et avec doigtés à fait le tour du monde. C’est inédit dans la sous région. Ça a servi d’exemple et de modèle à d’autres pays africains.

👉🏾 8- L’équipement du CNHU Hubert KOUTOUKOU MAGA de l’appareil de l’IRM de grande résolution a permis d’éviter des évacuations sanitaires pour cet examen médical et a réduit considérablement son coût de réalisation au niveau des centres public et privé.

👉🏾 9- La modernisation de la zone commerciale et maritime en cours de réalisation à travers les infrastructures de grandes portés à savoir : le Centre Maritime des Affaires, le parking gros porteurs en cours de réalisation et les autres projets en gestation. Leur achèvement va changer l’image de la ville avec des avantages économiques, touristiques, environnementales et sociales.