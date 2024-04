2e édition du championnat des 5 nations d’athlétisme: Le Bénin s’en sort avec 15 médailles dont 04 en Or

Visits: 1

Un athlète béninois en tête lors d’une course

Une délégation d’athlètes béninois a pris part à la 2e édition du championnat des 5 nations d’Athlétisme, tenue à Abidjan en Côte d’Ivoire du 19 au 20 avril dernier. Au terme de cette compétition qui a regroupé les pratiquants des catégories d’âge, le Bénin totalise 15 médailles dont 04 en Or, 07 en argent et 04 en bronze. Une grosse prouesse quand on sait que les représentants béninois qui devraient rejoindre Abidjan mercredi 17 avril, ont manqué une journée de compétition, notamment les épreuves du vendredi, puisque c’est ce jour même qu’ils ont rejoint la capitale ivoirienne. Car, c’est seulement aux épreuves du dernier jour, samedi 20 avril 2024, qu’ils ont participé. Et au terme, ces vaillants représentants béninois ont émerveillé par leurs rangs sur 15 épreuves. 4 d’entre eux ont eu la première place, synonyme de 4 médailles en Or. C’est le cas de Romaine Gandonou (lancée de javelot U18 dames), de Hakilou Mama (lancée de javelot U20 hommes), d’Agnès Lokonon (5000 mètres U20 dames) et de Yannick Yato (5000 mètres U20 hommes). Parlant des médailles en argent, elles ont été remportées, entre-autre, par Agnès Lokonon(Javelot U20 Dames), Romaine Gandonou(800 m U18 Dames), Cheficoth Gbadamassi(Javelot U18 Dames), Modeste N’Tcha(800m U18 Hommes) et Massiath Boukari(400m Haies U20 Dames) pour ne citer que ceux-là.

La délégation béninoise présente à Abidjan

Avec 15 médailles, la délégation a de quoi se réjouir à la fin. «Je suis contente pour l’équipe parce qu’on a fait une seule journée, et nous avons pu décrocher 4 médailles d’or», a déclaré Agnès Lokonon qui a reconnu tout de même que cela n’a pas été amusant. «Cette année par exemple, je fais une classe d’examen et c’est un peu difficile pour moi. Je travaille presque tous les jours de la semaine», a-t-elle évoqué pour signifier le secret de son succès. Zéphérin Noukenou, DTN de la fédération béninoise d’athlétisme a regretté l’arrivée tardive de la délégation avant de saluer les efforts réalisés par les athlètes. «Il y a plusieurs épreuves que nous n’avons pas faites malheureusement. Mais au vu du comportement de nos athlètes sur le terrain je peux dire maintenant qu’on a un petit regret qui est suffisamment effacé par les médailles que nous avons remportées», a laissé entendre le DTN qui dit avoir tiré de belles leçons. Terminée, cette compétition qui a réuni la Côte-d’Ivoire, le Ghana, le Burkina Faso et le Bénin connaitra sa troisième édition, l’année prochaine. Le lieu et la période de déroulement seront déterminées ultérieurement.

Voici le point complet des médailles remportées par le Bénin à la 2ème édition du championnat des 5 Nations d’athlétisme

Or (04)

Gandonou Romaine (Javelot U18 Dames)

Mama Akilou (Javelot U20 Hommes)

Lokonon Agnès (5000m U20 Dames)

Yani Yato (5000 m U20 Hommes)

Argent (07)

Gbadamassi Cheficoth (Javelot U18 Dames)

Lokonon Agnès (Javelot U20 Dames)

Gandonou Romaine (800 m U18 Dames)

N’Tcha Modeste (800m U18 Hommes)

Boukari Massiath (400m Haies U20 Dames)

Goubi Afissath (5000m U20 Dames)

Relais Medley U18 Hommes

Bronze (04)

Boukari Massiath (Triple Saut U20 Dames)

Koudoro Épiphanie (800m U18 Dames)

Hamidou Roukayath (400 m Haies U18 Dames)

Relais Medley U18 Dames