Cyclisme/19e tour du Bénin: Romuald Hazoumè annonce les couleurs

Le président Romuald Hazoumè lors de son intervention

Ce que vous devriez savoir : La 19e édition du Tour cycliste international du Bénin, classé par l’Union cycliste internationale (UCI), aura lieu du 30 avril au 4 mai 2024. Organisée par la Fédération béninoise de cyclisme, cette compétition va prendre son départ à Boukoumbé, dans la Donga pour finir à Cotonou. Pour faire le point des préparatifs et informer des contours de l’organisation, le président de la fédération et Directeur général du Tour, Romuald Hazoumè, a tenu, le mardi 23 avril 2024, à Cotonou, une conférence de presse. Celle-ci, en présence des représentants des partenaires du Tour. Et selon lui, 13 délégations étrangères en plus des équipes béninoises (2), soit 15 équipes de 14 pays qui seront présentes sur ce Tour. Parmi elles, précise le président Hazoumè, on aura trois des meilleures nations au classement du vélo en Afrique à savoir l’Algérie, le Maroc et de l’Ile Maurice qui seront présentes. Il a profité pour signaler l’absence de la première nation Africaine, L’Erythrée, qui a voulu «se faire désirer». «Mais nous avons tenant compte des règles de l’UCI fermé la liste sur ceux qui se sont engagés dans le délai de 90 jours », a indiqué le président Hazoumè avant de donner présenter le reste équipes nationales et clubs attendus. Ainsi, on aura les coureurs des équipes nationales du Burkina Faso, du Cameroun, de la Côte d’Ivoire, du Mali, du Nigeria, de la Sierra Leone, du Togo et du Bénin qui vont disputer la piste avec ceux de l’Algérie, le Maroc et de l’Ile Maurice. A ceux-là s’ajouteront ceux des clubs Team Bike (Allemagne), Team Bon’Heures (France), Team la Béninoise et Euro Cycling Guam (Guyane).

Entre les lignes : D’après ses explications, le Bénin est déjà prêt pour embarquer les 90 coureurs attendus dans le Nord du pays, précisément Boukoumbé, d’où partira le tour. Ceci après la cérémonie de présentation des équipes qui aura lieu à Natitingou, sur l’esplanade de la Mairie, le 29 avril prochain. Parlant du détail du calendrier ainsi que des distances à courir par étape, le président Romuald Hazoumè a confié que la première étape Boukoumbé-Djougou est longue de 125,800 Km. La deuxième, Parakou-Savè fait 156,420 Km. La troisième, Djidja-Athiémé est de 113,800 Km. La quatrième, Ouinhi à Porto-Novo est celle la moins longue (97,170 Km). La dernière étape de ce 19e tour est celle allant de Agbangnizoun à la Place de l’Amazone à Cotonou (154,280 Km). Après cela, le grand Prix de Cotonou sera aussi disputé. Ce sera le dimanche 5 mai. Il sera couru sur une distance de 104km (10 tours) avec comme points de départ et d’arrivée, la place de l’Amazone à Cotonou.

Parlant de l’équipe nationale du Bénin, il faut noter qu’elle va viser le podium durant cette édition. «On ne peut pas faire de champion en 10ans. Nous, nous allons trop vite avec les garçons que nous avons», a déclaré le président qui avertit qu’il ne faut pas demander à l’équipe béninoise de remporter le Tour. « Je sais que depuis un bon moment maintenant, le Bénin a de meilleurs équipements et que les coureurs se sont bien préparés avec à l’appui des compétitions en lignes. Mais on ne fait un champion en cyclisme en moins de 10ans », a insisté le président de la FBC qui a rappelé que depuis un mois, un entraîneur Rwandais est à Cotonou et travaille avec l’équipe béninoise.

Par ailleurs : En termes d’innovations, Romuald Hazoumè a indiqué que c’est pour la première fois que le Tour débute par l’étape la plus difficile. C’est aussi pour la première fois qu’il ira à Athiémé. Il en est de même pour la mobilisation de 1000 supporters du conseil national des supporters du Bénin (Cns Bénin). Pour finir, le président a remercié le chef de l’Etat, Patrice Talon, le ministre des sports Benoît Dato, tous les partenaires ainsi que la hiérarchie de la police républicaine pour leur soutien et accompagnement pour la réussite du « Tour le mieux organisé en Afrique de l’Ouest ».

Programme du Tour du Bénin et du Grand prix de Cotonou

Mardi 30 avril Boukoumbé – Djougou (125,800 Km)

Mercredi 01 mai Parakou-Savè (156,420 Km)

Jeudi 02 mai Djidja – Athiémé (113,800 Km)

Vendredi 03 mai Ouinhi – Porto-Novo (97,170 Km)

Samedi 04 mai Agbangnizoun-Cotonou (154,280 Km)

Dimanche 05 mai Grand prix de Cotonou (104 Km -10 tours)