« Spéciales Dégustations Produits Locaux »: Les participants saluent fortement cette initiative de la CCI Bénin

Vues : 1

Ce qu’il faut savoir :Les spéciales dégustations initiées par la CCI Bénin dans le cadre du Mois du Consommer Local se poursuivent. Dans la soirée du jeudi 12 octobre, c’est une dizaine de promoteurs qui ont exposé leurs produits dans le Jardin de l’institution consulaire, offrant une visibilité des mets locaux du Bénin.C’est une initiative de la CCI Bénin qui vise à faire la promotion des produits locaux, la promotion du secteur privé régional ainsi que l’intensification des échanges intracommunautaires. Ainsi, les participants à cette soirée ont savouré cette gastronomie locale, en faisant le tour des différents stands sur lesquels sont exposés différents jus préparés avec des fruits du quotidien (ananas, orange, citron, baobab, etc), des mets locaux, et bien d’autres.

Que disent les promoteurs : La promotrice des jus de canne Ifè, Alide Zounvehou a salué cette initiative de la CCI Bénin qui vise selon elle, à accompagner les entrepreneurs et rendre plus visible leurs produits. L’impression était la même chez Dossouvi Monique, promotrice de riz local « Moonriz ». « C’est un plaisir pour moi de participer à cette soirée. On a l’impression qu’il n’ya pas de riz de bonne qualité chez nous au Bénin alors que ce n’est pas le cas. J’invite les béninois à payer désormais le riz de chez nous et voir ce qui en est », a-t-elle laissé entendre. Des légumes locaux ont été également offerts au public par l’entreprise ‘’Panier d’Anna’’ représentée par Floriane Avanon. A l’entendre, le Bénin à tous les potentiels pour produire des aliments sains, naturels et de qualité.

Que disent les participants : « Je suis venue déguster ces produits locaux et je suis agréablement surprise. Je suis très fière de ce que j’ai pu gouter ce soir », a confié Elena Delis-Tella, Ingénieure-électricienne. Elle s’est dite heureuse de voir de jeunes gens passionnés qui ont fait venir des produits de « grande mère », simples et fabriqués avec tant de conviction. Elle a pour finir félicité la chambre du commerce et d’industrie du Bénin pour avoir organisé un évènement si grandiose, si simple et naturel que possible. Pour Laourou Cédric, entrepreneur et PDG de EWE AFRICA, cette initiative permettra aux ressortissants des autres pays de découvrir les mets locaux du Bénin. « Nous avons beaucoup d’entrepreneurs qui ont de bonnes idées et il est important de les accompagner pour promouvoir leurs talents», a-t-il dit.