Usage anarchique des gyrophares et sirènes en circulation: Patrice Talon rappelle ses ministres à l’ordre

Patrice Talon

Ce qu’il a dit :Le Chef de l’Etat a rappelé à ses ministres l’une des premières décisions qu’il a prise dès son avènement au pouvoir. Il s’agit de l’usage anarchique des gyrophares et sirènes en circulation par les membres du gouvernement et autres hauts fonctionnaires. En fin du conseil des ministres du mercredi 11 octobre 2023, il a fustigé le comportement de certains de ses collaborateurs qui ne respectent pas le code de la route au Bénin.De sources sûres ayant participé au conseil des ministres, le chef de l’Etat a rappelé à ses ministres qu’ils doivent rouler dans la circulation comme tout Béninois ordinaire, en respectant strictement le code de la route. A cet effet, ils ne doivent pas faire usage de leur gyrophare pour se frayer un passage alors que la circulation est à l’arrêt en raison du feu rouge.En termes simples, ils doivent respecter la signalisation routière et éviter de rouler en sens interdit.Selon le président, l’attitude des ministres et autres hauts fonctionnaires dans la circulation doit servir d’exemple au prochain régime et à tout citoyen béninois.

Entre les lignes : Il faut rappeler que l’une des premières philosophies de gestion du pouvoir selon Patrice Talon est la dépersonnalisation du pouvoir.C’est pour cela que le premier Conseil des ministres du 13 avril 2016, s’était penché sur l’usage « anarchique » des gyrophares et sirènes. Selon le compte rendu, seul le président de l’Assemblée nationale bénéficie d’un service léger d’escorte par motard en cas de nécessité. Le ministre de l’Intérieur avait été instruit pour actualiser l’arrêté règlementant l’utilisation des gyrophares et sirènes.Quelques jours plus tard, un nouvel arrêté co-signé par les ministres de l’intérieur, de la défense et des transports était rendu public. Selon ledit arrêté, les véhicules autorisés à faire usage de gyrophare sont: ambulances, escorte présidentielle ou officielle, véhicules de secours des sapeurs-pompiers, véhicules spéciaux de la sécurité d’Etat, véhicules d’intervention des forces de défense et de sécurité, véhicules de transport de détenus ou prévenus spéciaux, véhicules de transport exceptionnel, véhicules de convoyage de transport exceptionnel et les véhicules de transport de fonds.