Cour d’appel de Parakou: La rentrée judiciaire 2023-2024 axée sur le règlement des conflits fonciers

De quoi s’agit-il : C’est autour du thème:« Justice et conflits fonciers : application de la loi », que les réflexions ont été menées à l’occasion de la rentrée judiciaire 2023-2024 à la Cour d’appel de Parakou. La cérémonie s’est déroulée le mardi 10 octobre 2023 en présence d’une forte délégation du Ministère de la justice et de la législation (Mjl) conduite par le Directeur adjoint de cabinet, Gilbert Ulrich Togbonon. Au cours de cette cérémonie à laquelle étaient conviés femmes et hommes de droit, le président de la Cour d’appel de Parakou, Alexis Mètahou et ses collaborateurs ont mené leur réflexion sur le sort que la justice sous l’application stricte de la loi, réservera aux conflits fonciers qu’ils engageront sous l’égide de la balance et du glaive.

Que disent-ils :Selon le Procureur général près la Cour d’appel de Parakou, Thomas Dassi, la justice est à la fois un sentiment, une vertu, un bienfait, une valeur. « C’est ce qui est positivement juste, ce à quoi chacun peut légitimement prétendre : de ce point de vue, la justice consiste à rendre à chacun ce qui lui est dû, son droit, d’où l’expression “rendre justice à quelqu’un”. La justice est aussi l’institution, l’instrument et l’expression du degré de la civilisation dans une société donnée », a-t-il fait savoir. Après une longue explication sur les conflits fonciers, le Procureur général Thomas Dassi a pour clore ses propos, souhaité à tous les magistrats, ses collègues, une année judiciaire de grandes réalisations. Procédant ainsi au lancement de l’année judiciaire 2023-2024, le président de la Cour d’appel de Parakou, Alexis Mètahou a rappelé que la rentrée judiciaire des cours et tribunaux constitue un temps fort de la vie judiciaire qui leur offre l’occasion au début de chaque année de faire un bilan de l’année écoulée mais aussi de se conformer aux exigences légales en tant qu’organe chargé de l’application de la loi. Conformément à la thématique, il a précisé que l’activité judiciaire est de plus en plus complexe et difficile en raison de la multiplicité des conflits fonciers qui occupent les plus grandes proportions des affaires devant les tribunaux et cours. « La question est d’autant plus efficace que dans le cadre du colloque sur la modernisation de la justice, une thématique y a été consacrée et développée par d’éminentes personnalités », se réjouit-il. Il a pour finir souhaité que les rôles d’audience et les décisions soient publiés juridiquement pour être opposables aux plaideurs de mauvaise foi qui s’organisent pour maintenir des domaines fonciers en litige pendant des années.